Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a dat asigurări, joi, că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu este blocat, iar lucrările aflate deja în desfășurare vor continua să fie finanțate.

Cseke Attila a precizat că PNRR-ul nu se oprește și că finanțarea investițiilor aflate în curs de derulare continuă, indiferent de gradul de execuție, acolo unde antreprenorul este deja pe șantier. El a explicat că nu se întrerupe finanțarea și că aceste proiecte nu sunt eliminate din PNRR.

Ministrul a menționat că discuțiile vizează doar acele investiții care fie nu au încă un contract de finanțare de la ministerul care derulează programul – în acest caz, Ministerul Dezvoltării – fie au un contract, dar nu au parcurs procedura de licitație, sau, deși licitația a fost realizată de primării, nu există un contract de execuție ori un ordin de începere a lucrărilor.

Cseke Attila a subliniat că este vorba despre proiecte la care nu a început efectiv construcția sau reabilitarea și unde gradul de execuție este zero, nefiind decontat niciun euro din PNRR pentru partea de lucrări.

Potrivit acestuia, Ministerul Dezvoltării gestionează în prezent 6.055 de contracte de investiții prin PNRR, dintre care 5.282, reprezentând 87% din total, sunt deja începute. Cseke Attila a arătat că la aceste obiective antreprenorii se află pe șantier și lucrările sunt în desfășurare, urmând să beneficieze în continuare de finanțare prin PNRR.

„Nu se opreşte PNRR-ul, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare, adică unde antreprenorul este pe şantier, indiferent de gradul de execuţie. Nu se opreşte finanţarea, nu sunt scoase din PNRR. Discutăm de investiţii sau despre obiective care astăzi ori nu au contract de finanţare de la ministerul care derulează acel program, în speţă, putem spune, Ministerul Dezvoltării, fie au un contract de finanţare, dar în urma licitaţiei ori nu au parcurs procedura de licitaţie sau au parcurs procedura de licitaţie primăriile, dar nu au contract de execuţie de lucrări, sau nu au ordin de începere a lucrărilor. Deci vorbim de investiţii la care nu a început pe teren construcţia, reabilitarea investiţiei respective. Deci gradul de execuţie a acestei investiţii este zero, nu s-a decontat niciun euro din PNRR pe partea de construcţii. Şi atunci, la Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiţii prin PNRR-ul României, sunt astăzi 6.055 de contracte. Din aceste 6.055 de contracte, 5.282 de contracte, reprezentând 87% din totalul investiţiilor pe PNRR, pe Ministerul Dezvoltării, sunt deja începute. Sunt pe şantier antreprenorii, se lucrează la aceste 5.282 de contracte, obiectivele de investiţii se construiesc, se reabilitează. Toate aceste investiţii, 5.282, merg mai departe, au finanţare în continuare în PNRR”, a declarat Cseke Attila.

Potrivit ministrului, 773 de contracte, adică 13% din totalul portofoliului, nu vor mai primi finanțare, deoarece nu au demarat fizic.

„Acestea nu vor mai fi finanţate, având în vedere perioada rămasă, care este de un an de zile, şi procedurile de achiziţie publică, multe cazuri care trebuie derulate. Pur şi simplu, fizic nu mai este timp ca aceste investiţii să fie finalizate. Şi atunci, pentru a nu crea presiune pe bugetul de stat, indiferent că vorbim de buget de stat sau eventual buget local ulterior, ulterior a fi preluate pe bugetul local aceste investiţii care nu au nicio şansă de realizare până la sfârşitul lui august 2026. Aceste investiţii vor fi propuse pentru a nu fi continuate, respectiv a nu fi începute practic fizic lucrarea”, a precizat ministrul.

Astfel, majoritatea covârșitoare a proiectelor gestionate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR, cele 5.282 de investiții deja începute, își vor urma cursul, beneficiind în continuare de finanțare europeană.

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită, deoarece este necesară „o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie”.

„Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD.”, a transmis, joi, PSD, într-un comunicat de presă.

Social-democraţii afirmă că „au exprimat foarte clar şi foarte ferm decizia de a nu mai susţine nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcţionare a Guvernului.”

„Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă. Vocea aleşilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România trebuie ascultată”, a mai transmis PSD.

Formaţiunea explică faptul că va ţine cont de constrângerile bugetare, dar „nu poate accepta ca investiţiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru”.