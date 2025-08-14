Documentul este considerat necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură. Se referă la proiectele susţinute prin PNRR și Programul Anghel Saligny şi introduce restricţii precise.

MIPE a pus în consultare publică proiectul OUG privind adoptarea unor măsuri în domeniul administrării investiţiilor susţinute prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi fonduri publice naţionale.

Conform Notei de fundamentare, obiectivul este „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională, generat de o supracontractare masivă şi necorelată cu realităţile bugetare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în special prin Politica de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”.

De asemenea, se urmăreşte „diminuarea portofoliului de angajamente financiare viitoare care depăşeşte în mod manifest capacitatea de susţinere a bugetului naţional, prin menţinerea acelor proiecte care au şanse reale de a se implementa în termenul final al PNRR”.

Iniţiatorii mai au în vedere:

adoptarea unor măsuri corective ferme şi imediate, precum şi ajustarea contractelor de finanţare deja încheiate astfel încât acestea să se încadreze în cadrul financiar renegociat al PNRR;

prevenirea unor efecte macroeconomice severe şi reducerea riscului de depăşire a traiectoriei fiscale asumate de România în cadrul planului fiscal;

instituirea unui control strict, centralizat şi transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanţate din surse europene, printr-un set de măsuri structurate menite să restabilească disciplina bugetară şi să prioritizeze investiţiile în funcţie de gradul de maturitate şi sustenabilitatea financiară;

suspendarea, până la aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 (…) a încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, agenţiile de implementare şi responsabilii de derularea investiţiilor locale (…) precum şi excepţia prin care Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanţare în cazuri temeinic justificate, prin memorandum iniţiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă şi investiţii, cu avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Totodată, se prevede, până la renegocierea cu Comisia Europeană, suspendarea încheierii de angajamente, suspendarea atribuirii de contracte de prestări servicii sau execuţie de lucrări aferente reformelor şi investiţiilor finanţate prin PNRR şi denunţarea unilaterală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare susţinute din PNRR, pentru care nu există proceduri de atribuire iniţiate de beneficiari sau structurile de implementare, precum şi pentru procedurile de achiziţie publică în care nu a fost comunicat rezultatul procedurii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

OUG prevede suspendarea unilaterală, până la 31 decembrie 2026, prin notificare, a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare din PNRR pentru care au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la studiile de fezabilitate, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, procedurile de achiziţie a lucrărilor au fost finalizate, dar ordinele de începere a lucrărilor nu au fost emise în cadrul contractelor/acordurilor-cadru.

Se stabileşte, de asemenea, obligaţia obţinerii aprobării Guvernului prin memorandum iniţiat de coordonatorul de reforme şi/sau investiţii asupra oportunităţii continuării investiţiei şi a impactului bugetar total avizat de MF şi MIPE pentru continuarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare PNRR cu progres fizic mai mic de 30%.

„În situaţia în care progresul fizic al obiectivului de investiţii, certificat prin situaţii de lucrări este mai mare de 30%, continuarea implementării se va efectua doar în condiţiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026, în baza unui aviz emis de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene la solicitarea coordonatorului de reforme şi/sau investiţii”, se menţionează în Nota de fundamentare.

Se instituie totodată o interdicţie privind transferul fondurilor publice aferente PNRR pentru proiectele vizate de informările Comisiei Europene legate de nerespectarea Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice, cu abrogarea Directivei 2004/18/CE.