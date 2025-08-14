Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a publicat joi o analiză care reflectă evoluția fondului de burse și a suportului social pentru studenți și subliniază necesitatea reformării sistemului de acordare a burselor, afectat de măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 și de modificările aduse OME nr. 6463/2023.

Analiza arată că sistemul de burse a fost constant subfinanțat în raport cu coșul minim de trai al unui student, iar fondul de burse nu a înregistrat creșteri în ultimii trei ani. Aplicarea măsurilor de austeritate va conduce la o reducere de 52,12% a fondului de burse și la scăderea numărului de studenți beneficiari cu peste 44.000.

”Scopul analizei este de a atrage atenţia decidenţilor şi a publicului larg cu privire la declaraţiile nefondate care expun evoluţia fondului de burse alocat instituţiilor de învăţământ superior din fonduri de la bugetul de stat ca fiind una spectaculoasă, astfel că prezentăm situaţia reală a burselor studenţilor de-a lungul ultimilor 10 ani, impactul acestuia în economia ţării şi efectele negative ale modificărilor aduse de Guvernul României şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării sistemului de acordare a burselor şi modului de calculare a fondului destinat studenţilor”, au precizat studenții într-un comunicat de presă.

Analiza include date privind evoluția fondului de burse alocat instituțiilor de învățământ superior din bugetul de stat între 2015 și 2024, nivelul investițiilor anuale în această componentă a educației în raport cu situația economică a țării, precum și modul în care fondul de burse a fluctuat în funcție de numărul de studenți înmatriculați la locuri finanțate de la buget.

De asemenea, sunt prezentate criteriile de calcul anual al fondului de burse, evoluția numărului de burse raportat la numărul total de studenți și la cuantumul minim al bursei sociale.

”Analiza ilustrează şi 4 scenarii posibile, conturate cu scopul de a surprinde impactul economic al modificărilor raportat la economia statului, în comparaţie cu cel resimţit de către comunitatea de studenţi şi mediul universitar. Aceste scenarii fac referire la modul în care poate evolua în viitor fondul de burse şi protecţie socială, în baza modificărilor aduse modului de calcul a valorii costului standard şi perioadei de acordare pentru alocarea acestuia. Mai mult, am evidenţiat şi evoluţia posibilă a numărului de beneficiari în funcţie de perioada de acordare a burselor şi cuantumul acestora”, a mai precizat ANOSR.

În baza analizei efectuate, studenții au tras următoarele concluzii:

sistemul de burse a fost constant subfinanțat în raport cu coșul minim de trai al unui student, calculat fie de CNFIS, fie de ANOSR; fondul alocat în 2024 este aproape la jumătate față de suma necesară pentru acordarea aceluiași număr de burse la cuantumul minim de 1.588 lei/lună, estimat pentru acoperirea tuturor cheltuielilor de trai;

fondul de burse va scădea cu 52,12% față de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe 12 luni, ca urmare a reducerii valorii costului standard la 10% din salariul minim net și a perioadei de acordare;

numărul studenților beneficiari de burse va scădea cu peste 44.000 din cauza diminuării fondului;

fondul de burse s-a menținut la același procent din bugetul general consolidat și din PIB în ultimii trei ani;

reducerea fondului de burse, provocată de modificarea modului de calcul raportat la salariul minim net și prin acordarea subvenției per student bugetat doar pe perioada activităților didactice, are un impact bugetar redus în raport cu deficitul bugetar, contribuind doar cu 0,2%;

niciodată nu a existat un cadru legal care să împiedice studenții de la locurile cu taxă să beneficieze de burse – înainte de Legea învățământului superior nr. 199/2023 era în vigoare OUG nr. 133/2000, care prevedea explicit această posibilitate, iar ulterior a fost inclusă și în OME nr. 6463/2023.

În baza concluziilor analizei, ANOSR solicită Guvernului și Parlamentului României, cu caracter de urgență: