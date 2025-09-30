Marți, Camera Deputaților a aprobat cu 320 de voturi „pentru” și cinci abțineri o declarație prin care se condamnă ferm toate formele de violență domestică. În plen, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de conștientizare, subliniind necesitatea ca statul să protejeze victimele și să sancționeze agresorii.

„Declarația asumată astăzi este semnalul clar, dat de la cel mai înalt nivel, că România spune STOP violenței domestice! Este un semnal izvorât dintr-o voință colectivă față de cei care au plâns neînțeleși, neauziți”, a afirmat Grindeanu.

El a mai adăugat că violența domestică este adesea ascunsă în frică și rușine, iar pentru a o combate este nevoie de o acțiune coordonată a instituțiilor statului.

„Este esențial ca legislația în domeniu să conțină norme clare, dar ea trebuie însoțită de un sistem funcțional (…) care să asigure protecție și acces imediat la ajutor”, a punctat președintele Camerei Deputaților.

Sorin Grindeanu a subliniat și rolul crucial al educației în prevenirea violenței.

„Copiii noștri trebuie să învețe ce înseamnă CODUL EMPATIEI: respectul, demnitatea, egalitatea, dialogul și gestionarea conflictelor. (…) Da, putem stopa acest flagel dacă investim ACUM în educația copiilor noștri!”, a spus liderul PSD.

El a adăugat că sprijinul concret pentru victime este vital, incluzând adăposturi sigure, consiliere psihologică, asistență juridică și facilități pentru reintegrarea în muncă.

„Dragi femei, dragi copii, toți cei care astăzi trăiți în întunericul fricii, chinuiți de violența hidoasă ale unor oameni schimonosiți sufletește, vă cerem iertare. Suntem aici pentru voi, suntem aici să vă ascultăm, să vă auzim glasurile! Suntem aici să vă protejăm!”, a încheiat Grindeanu.

În ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 30 septembrie 2025, Parlamentul României a adoptat o declarație prin care condamnă toate formele de violență domestică, subliniind impactul grav asupra femeilor, copiilor și societății.

Parlamentul reafirmă solidaritatea cu victimele violenței domestice și solicită protecție imediată și eficientă, apelând la Guvern și autorități pentru a intensifica prevenirea, intervenția și sancționarea agresorilor. Se susține alocarea de resurse pentru adăposturi, servicii sociale, psihologice și juridice, precum și dezvoltarea programelor educaționale și de conștientizare în școli, comunități și mass-media.

Parlamentul solicită aplicarea fermă a legislației privind protecția victimelor și sancționarea agresorilor, sprijinind totodată funcționarea numărului unic de urgență 0800.500.333 și recunoscând rolul esențial al organizațiilor neguvernamentale în prevenirea violenței domestice.