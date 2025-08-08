Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a informat că decizia vine în urma reacțiilor unor parteneri politici față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

PSD consideră că acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, au afectat atât relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, cât și echilibrul necesar funcționării Guvernului.

Formațiunea subliniază că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectarea instituțiilor statului, a normelor constituționale și a memoriei istorice trebuie să fie prioritare în viața politică.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului. Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională”, a scris Grindeanu într-o postare realizată pe Facebook.

Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat este văzută de PSD ca o obligație instituțională, nu o opțiune. În cadrul reuniunii, partidul va evalua impactul acestor evenimente asupra funcționării Coaliției și va stabili o poziție clară privind continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

„Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a conchis Grindeanu.

