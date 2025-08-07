Fostul lider social-democrat Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu, pe care l-a descris drept o figură marcantă a politicii românești și fondatorul PSD.

Dragnea a spus că, în fața dispariției unui om, chiar și cei care au avut opinii diferite au datoria de a-și opri o clipă din drum pentru a-l regreta. A recunoscut că moștenirea lui Iliescu rămâne complicată și controversată, dar tocmai de aceea demnă de luat în seamă, întrucât nimeni altcineva nu a stârnit atâtea dezbateri în societatea românească imediat după căderea comunismului.

Fostul președinte al PSD a vorbit despre rolul esențial pe care Iliescu l-a avut în anii de început ai democrației românești, într-un context fragil și tensionat. A amintit că acesta a fost de patru ori în fruntea statului, dintre care de trei ori ales prin vot, și că a avut o contribuție semnificativă la orientarea României către NATO.

În plan politic, Dragnea l-a numit pe Iliescu „părintele politic și spiritual al PSD”, spunând că partidul îi datorează mult pentru ce a devenit astăzi. Și-a exprimat recunoștința pentru moștenirea lăsată și a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați.

„Atunci când un om dispare fizic, semenii lui sunt datori să-l regrete măcar o clipă, indiferent de prejudecăți și de taberele politice. Ion Iliescu a fost o figură proeminentă a politicii românești. Un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută. Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea și morala în acei ani de după căderea comunismului. A fost de patru ori în fruntea statului, de trei ori prin alegeri, contribuind la evoluția noastră către destinul nord-atlantic. Meritele și defectele lui rămân de acum în seama istoriei. Ion Iliescu a fost părintele politic și spiritual al PSD, un partid pe care l-a înființat, l-a condus și l-a ajutat să evolueze. PSD îi datorează multe, iar eu, ca fost președinte al acestui partid, îi sunt recunoscător pentru ceea ce a construit. Drum bun în istorie, domnule președinte! Condoleanțe familiei și celor apropiați!”

Ulterior, într-un comentariu la propria postare, Dragnea a reacționat și la unele critici primite. A spus că ar fi sperat ca actuala conducere a PSD să fie în stare să organizeze un gest simbolic de unitate, printr-o prezență comună la Cotroceni – atât a liderilor de acum, cât și a foștilor președinți ai partidului. Ar fi fost, în opinia sa, un gest de reconciliere și o datorie morală.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Dragnea a anunțat că va merge singur, a doua zi, la mormântul lui Ion Iliescu, pentru a depune o coroană și a-și lua rămas-bun. Postarea sa a adunat peste o mie de comentarii în doar două ore, semn că moartea fostului președinte continuă să stârnească emoție și dezbateri în societate.