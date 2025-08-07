România își ia astăzi rămas bun de la Ion Iliescu, primul președinte ales al țării după Revoluția din 1989. După o viață dedicată politicii și o prezență marcantă la conducerea statului în tranziția către democrație, Ion Iliescu este înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea III, în cadrul unor funeralii de stat fără precedent în istoria post-comunistă.

Ziua de 7 august a fost declarată zi de doliu național, în semn de respect pentru fostul șef al statului, iar steagurile vor fi coborâte în bernă la toate instituțiile publice. Ceremoniile oficiale au început de dimineață la Palatul Cotroceni, unde sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus pe catafalc, în Sala Unirii. Aici, personalități din toate sferele vieții publice și-au prezentat omagiile – de la foști președinți și prim-miniștri, la actuali lideri politici, reprezentanți ai BNR și diplomați.

Ritualul funerar debutează la ora 10:00, cu un moment religios, urmat de ceremonia militară a Gărzii de Onoare și intonarea imnului național. Sicriul, acoperit cu drapelul tricolor, va fi purtat de militari din Regimentul Gardă și Protocol și transportat pe afet de tun spre Cimitirul Ghencea III, pe un traseu simbolic care străbate inima Capitalei.

Slujba religioasă va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, însoțit de un sobor de preoți și diaconi. Înhumarea, programată după ora prânzului, va avea loc în prezența familiei și a celor mai apropiați colaboratori, în respect față de dorința familiei de a păstra discreția momentului.

Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, la Spitalul SRI Agrippa Ionescu, după aproape două luni de spitalizare. Născut pe 3 martie 1930, în Oltenița, Iliescu a condus România timp de aproape 11 ani, fiind ales cu cel mai mare procent din istorie, în mai 1990. Mandatele sale au marcat o perioadă de tranziție și profunde schimbări pentru țară.

Funeraliile de astăzi marchează nu doar finalul unui destin politic, ci și o pagină importantă din istoria contemporană a României. În tot acest timp, societatea românească rămâne împărțită între recunoștință, controverse și reflecție asupra moștenirii lăsate de cel care a condus România în primii ani de după căderea comunismului.

Programul ceremoniilor de joi, 7 august, zi de doliu național: