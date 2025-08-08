Într-un videoclip publicat pe pagina sa de TikTok, jurnalistul Dan Andronic a povestit o întâmplare petrecută în anii ’90, care a generat tensiuni diplomatice și care a dus la sancționarea ziarului Evenimentul Zilei.

Conform relatării cunoscutului jurnalist, în 1993 sau 1994, o jurnalistă de la „Evenimentul Zilei” l-a însoțit pe Ion Iliescu într-o delegație oficială în Orientul Mijlociu. Pe durata zborului, Iliescu ar fi făcut comentarii private, considerate „off the record”, despre liderul statului vizitat, numindu-l „analfabet” și provenind „dintr-un trib de păstori”.

Jurnalista nu ar fi înțeles natura confidențială a declarației și a publicat materialul, ceea ce a provocat un incident diplomatic major. Drept urmare, președintele de la acea vreme, Ion Iliescu, și echipa sa au cerut retragerea acreditării respectivei jurnalistei pe lângă Administrația Prezidențială.

”Toată lumea are amintiri cu Ion Iliescu, așa că o să vă spun și eu una, mai ales că am fost provocat de un fost coleg care zicea că de ce nu spunem că Evenimentul Zilei a fost supus sancțiunilor prezidențiale. În 93 sau 94, o ziaristă de la Evenimentul Zilei a mers cu Ion Iliescu într-o delegație în Orientul Mijlociu. Și Ion Iliescu, care era foarte sensibil la tinerele ziariste, s-a apucat să le povestească în avion unde merg, ce fac. Ziarista, neînțelegând sau neștiind diferența între o declarație oficială și o declarație off the record, a trimis un reportaj din care rezulta că Ion Iliescu a spus despre conducătorul statului respectiv că este un analfabet care vine dintr-un trib de păstori. Vă dați seama ce scandal diplomatic a ieșit. Bineînțeles că Iliescu și toți cei din jurul lui s-au supărat foarte tare exact pe ideea asta – era o discuție off the record, nu trebuia să vă apucați să publicați și a cerut retragerea ziaristei care era acreditată la Palatul Cotroceni pe lângă Administrația Prezidențială”, povestește Dan Andronic.

În replică, redacția „Evenimentului Zilei” a refuzat să accepte retragerea, considerând-o o tentativă de cenzură. Ca formă de protest și de promovare, cotidianul a afișat pe prima pagină inscripția „Ziar supus sancțiunilor prezidențiale” și a întrerupt acreditările oficiale pentru jurnaliștii săi la Palatul Cotroceni.

Dan Andronic a subliniat că, deși publicația era cunoscută pentru poziția critică față de Ion Iliescu și susținerea lui Emil Constantinescu în campaniile electorale din 1992 și 1996, „sancțiunile prezidențiale” nu au fost impuse din cauza conținutului editorial, ci din cauza publicării acelei declarații.

Cunoscutul jurnalist a amintit că în acea perioadă, Ion Iliescu efectua frecvent deplasări externe însoțit de numeroși ziariști și oameni de afaceri, iar „Evenimentul Zilei” promova adesea o linie editorială adversă președintelui. El a menționat și o campanie ironică desfășurată de ziar, intitulată „ghin-Ion Iliescu lovește din nou”, pentru a marca evenimente nefericite petrecute în țările vizitate de Iliescu.

”Noi atunci am sesizat oportunitatea de marketing și am spus că nu, nu suntem de acord. Un gest, repet, de marketing și ne-am pus pe frontispiciul ziarului, am refuzat să mai acredităm pe cineva la Cotroceni, și am pus pe frontispiciu ”Ziar supus sancțiunilor prezidențiale”. Acuma, adevărul este că Evenimentul Zilei era un ziar anti-Iliescu, dar nu de aceea eram supuși sancțiunilor prezidențiale pentru că n-am avut niciodată o problemă din punctul de vedere al editorialelor sau al articolelor scrise care eram extrem de răutăcioase. La un anumit moment lansasem ideea cu ghin-Ion Iliescu lovește din nou de fiecare dată când se întâmpla vreo nenorocire într-o țară în care fusese Iliescu, că pe vremea aia se făceau multe deplasări externe, nu ca acuma, și cu ditamai Boeing-ul plin de ziariști și de oameni de afaceri. Deci Evenimentul Zilei a fost un ziar anti-Iliescu, l-am susținut pe Emil Constantinescu în campania din 92 și în campania din 96, dar n-am fost supuși sancțiunilor prezidențiale din cauza lucrurilor ăstea, ci din cauza faptului că, din dorință de scandal, a publicat o declarație pe care niciun ziarist normal n-ar fi dat-o”, a mai precizat acesta.

În încheiere, Dan Andronic a precizat că, în ciuda tensiunilor dintre redacție și administrația prezidențială, anumite contacte politice, cum ar fi cele între jurnalistul Ion Cristoiu și consilierul pe politică internă al lui Iliescu, Iosif Boda, au continuat.