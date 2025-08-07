Într-un clip recent publicat pe TikTok, jurnalistul Dan Andronic a adus în prim-plan o figură prea puțin discutată din istoria recentă a României. Este vorba despre Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu.

Aceasta a stat departe de ochiul public, dar a fost esențială în viața personală și, indirect, în parcursul politic al liderului postdecembrist.

Cei doi au plecat la studii în Moscova în 1949, apoi s-au căsătorit în 1951, informează cunoscutul jurnalist.

Deși nu au avut copii, la un moment dat au luat în considerare adopția a doi băieți – Mihai Bujor Sion și fratele acestuia, fiii unui diplomat român. Planul nu s-a concretizat, cei doi refuzând din motive ce țineau de pierderea unei pensii acordate de stat în perioada ceaușistă.

”Nu o să vorbesc despre Ion Iliescu, ci despre Nina Iliescu, pentru că este un personaj foarte important în viața celui care a fost președintele României. Este un om care a fost alături de Ion Iliescu de când aveau 18 ani, deci 77 de ani. De 77 de ani, acești oameni au fost împreună. Cum s-au cunoscut? În activitatea politică – Nina Iliescu era secretara Asociației Elevilor pe probleme de cultură, pe București, iar Ion Iliescu fusese ales secretar la nivel național al Comitetului Național al Uniunii Asociațiilor Elevilor români. Au plecat împreună la studii la Moscova în 1949 și s-au căsătorit în 1951. Nu au avut copii. Au vrut să înfieze la un moment dat 2 băieți, pe copiii celui care era ambasador în perioada lui Ceaușescu, Bujor Sion. A vrut să-l înfieze pe Mihai Bujor Sion și pe fratele lui însă aceștia erau deja mari și au refuzat pentru că primiseră o pensie din partea lui Nicolae Ceaușescu și dacă ar fi fost înfiați ar fi pierdut-o. Au stat împreună în diverse locuri; de fiecare dată când Iliescu era mutat undeva, Nina Iliescu îl urma.”, spune Dan Andronic.

În interiorul cercului politic însă, Nina Iliescu era cunoscută ca o voce influentă.

Mulți apropiați ai lui Ion Iliescu alegeau să-i transmită mesaje prin intermediul ei, conștienți că opiniile și sfaturile ei cântăreau mult în deciziile fostului președinte.

Ion Iliescu însuși o descria ca pe „cel mai apropiat, loial și bun prieten și sfătuitor”. O femeie cu o intuiție fină, intransigentă cu cei care-i înșelau încrederea, Nina a fost pentru el o sursă de echilibru.

”Ce nu se știe despre Nina Iliescu era că era un filtru foarte important. Cei din partid știau că Ion Iliescu ține cont de sfaturile ei și, de multe ori, apelau ei la Nina Iliescu ca să îi transmită ceva președintelui. Care spunea despre soția lui că este ” cel mai apropiat, loial și cel mai bun prieten și sfătuitor”. Tot Ion Iliescu spunea despre Nina că ”are multe calități care mie-mi lipsesc – intuiție extraordinară și un fler deosebit la oameni. Ea este mai intransigentă și neiertătoare cu cei care îi înșală buna credință”. El se considera un spirit meridional”, continuă jurnalistul.

La finalul vieții, Ion Iliescu sublinia că, dincolo de toate funcțiile și responsabilitățile pe care le-a avut, bunurile lor se rezumă la o casă și o mașină cumpărată de soție.