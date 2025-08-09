Starea Ninei Iliescu se agravează după ce Ion Iliescu a murit, iar durerea o copleșește complet. Nina Iliescu nu doar că suferă din punct de vedere emoțional, ci și fizic, iar aceasta refuză să meargă la spital, deși are simptome alarmante.

Aceasta evită vizitele și nu mai răspunde la apelurile telefonice ale apropiaților, ceea ce ridică serioase semne de întrebare asupra sănătății sale, relatează cei de la România TV.

Aflat la vârsta a treia, Nina Iliescu a petrecut aproape opt decenii alături de fostul președinte, iar despărțirea a fost extrem de dureroasă. Momentul înmormântării, transmis de televiziunea citată, a fost urmărit cu sufletul la gură chiar și de ea, iar recunoștința față de modul în care postul de televiziune a acoperit funeraliile a fost exprimată public.

După decesul lui Ion Iliescu, Nina a transmis un mesaj emoționant pe blogul fostului președinte, în care a mulțumit tuturor celor care au participat și au organizat funeraliile.

„În cea mai grea zi din viaţa mea, care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulţumesc tuturor celor care au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului Preşedinte al României libere şi democrate. Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire, la devotamentul şi slujirea lui pentru România”, a scris ea.

De asemenea, ea a adresat mulțumiri personalului medical:

„Mulţumesc doctorilor şi personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriaşe ca boala să nu învingă mai furios şi mai devreme”.

Nina Iliescu a descris durerea prin care trece ca pe o suferință enormă, dar și ca pe un sentiment de onoare pentru modul în care Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum.

„Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape şi au îngrijit doliul inimii mele”, a mai adăugat ea.

Conform surselor RomâniaTV, după înmormântare, Nina Iliescu a cedat emoțional, mai ales după ce a urmărit la televizor funeraliile soțului său. Medicii au fost chemați imediat la domiciliul ei pentru a-i acorda primul ajutor.

Deși tratamentul a fost administrat prompt, sănătatea fostei prime doamne este fragilă și nu există un prognostic clar privind evoluția.

Starea ei delicată se reflectă și în faptul că refuză orice deplasare la spital. Nina Iliescu preferă să rămână în casa în care a trăit alături de Ion Iliescu aproape opt decenii, departe de ochii lumii și de orice contact uman.

Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu au avut loc într-un cadru solemn, la Palatul Cotroceni, cu gardă de onoare și clopotele bisericii care au marcat acest moment important pentru România. Sicriul a fost expus în fața publicului înaintea ceremoniei, iar momentul a fost transmis în direct la televiziune.

Acest eveniment a fost extrem de greu pentru Nina Iliescu, care nu a putut fi prezentă fizic la slujbă din cauza stării sale. Totodată, legătura dintre ea și Ion Iliescu a fost una profundă, iar durerea despărțirii este resimțită acut. Familia și prietenii sunt îngrijorați de starea ei și speră la o stabilizare cât mai curând.