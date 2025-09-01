Prezența lui Ion Ceban la Roma nu contrazice interdicția Schengen, ci reprezintă aplicarea unei excepții prevăzute în legislația europeană. Viza acordată de Italia este limitată teritorial și temporal și nu îi oferă primarului Chișinăului libertatea de circulație în restul spațiului Schengen.

Pe 9 iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al României a confirmat că Ion Ceban, împreună cu jurnalista Natalia Morari și fostul premier moldovean Vasile Tarlev, au primit interdicție de acces pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani.

Măsura a fost notificată și în sistemul Schengen, ceea ce înseamnă că interdicția era valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, în toate statele membre care aplică regulile Schengen.

Astfel, în mod normal, Ceban nu ar fi putut să pătrundă în niciun stat Schengen, inclusiv Italia. Totuși, legislația europeană permite emiterea unor vize speciale care pot înlătura temporar aceste restricții, dar doar în condiții strict delimitate.

Ministerul de Externe de la București a explicat că prezența lui Ceban la Roma a fost posibilă datorită unei vize cu valabilitate teritorială limitată (VTL), reglementată prin Codul vizelor Schengen. Această viză este acordată cu titlu excepțional și poate fi valabilă doar pentru un stat membru, fără a permite circulația liberă în restul spațiului Schengen.

Italia a emis această viză pentru Ion Ceban exclusiv în vederea participării la o conferință pentru primării organizată sub egida UNESCO. Documentul îi permite doar o intrare și este valabil până la data de 3 septembrie 2025. După această dată, el nu mai are drept de ședere pe teritoriul italian.

Practic, viza reprezintă o derogare punctuală și temporară de la interdicția impusă de România și notificată în sistemul Schengen.

Potrivit legislației europene, viza cu valabilitate teritorială limitată (VTL) este un instrument folosit rar, în situații speciale. Ea poate fi emisă atunci când un stat membru dorește să permită accesul pe teritoriul său unei persoane care, în mod normal, are interdicție în spațiul Schengen.

Această viză nu este recunoscută de celelalte state și nu permite titularului să circule liber. Practic, Ceban poate rămâne doar pe teritoriul Italiei și numai până la expirarea vizei. Orice deplasare în alt stat Schengen ar reprezenta o încălcare a regimului de viză și ar atrage sancțiuni.

În ciuda faptului că accesul său a fost condiționat strict, Ion Ceban a publicat duminică un mesaj video pe Facebook, în care a confirmat că se află la Roma. El a spus că are câteva zile pline de întrevederi, discuții și evenimente, promițând că va reveni cu detalii despre programul său.

În mesaj, Ceban a transmis „Vă salut din Italia”, sugerând că vizita are o semnificație politică și diplomatică, pe lângă participarea la conferința UNESCO.