Traian Băsescu avertizează că preluarea puterii de către forțele pro-ruse ar putea conduce la „dezvoltarea unor elemente militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”.

Fostul președinte a afirmat că Republica Moldova reprezintă o frontieră estică prietenoasă și stabilă pentru România, atâta timp cât pro-europenii dețin puterea la Chișinău. Totuși, el a avertizat că, dacă majoritatea parlamentară și Guvernul ar ajunge sub controlul socialiștilor, țara ar putea deveni un vecin extrem de incomod, din cauza obedienței acestora față de Putin.

„Republica Moldova ne asigură nouă o frontieră de est, o frontieră răsăriteană cu un stat prieten, cu un stat frate, dacă vreţi, atâta timp cât la Chişinău se află în poziţiile de putere pro-europenii. În momentul în care majoritatea parlamentară şi implicit Guvernul ar fi controlat de socialişti, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin”, a declarat Traian Băpsescu.

Fostul președinte român a amintit că Igor Dodon, fostul lider moldovean, obișnuia să aștepte în anticamera biroului lui Putin pentru a-i zâmbi servil când trecea pe lângă biroul său.

Traian Băsescu a explicat că un guvern și o majoritate socialistă la Chișinău ar fi inconfortabile pentru România, iar pe fondul acestei situații există riscul creșterii unor capacități militare ostile pe teritoriul Republicii Moldova. El a amintit că Federația Rusă deține depozite și trupe în Transnistria, desfășurând uneori exerciții cu 2.000 de militari, ceea ce ar putea transforma regiunea într-un fel de „Kaliningrad de sud”.

Fostul președinte a subliniat că aceste riscuri sunt amplificate de politica agresivă a lui Vladimir Putin față de vecini și de maniera în care își consolidează puterea în Rusia, prin cuceriri teritoriale și acțiuni militare fără a ține cont de costurile interne.

„Deci, indiscutabil, un guvern socialist şi o majoritate socialistă devin inconfortabile pentru România, iar în această situaţie putem avea în vedere posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova. V-aş aduce aminte că nu e vorba de nici o invenţie. Federaţia Rusă are depozitul din Transnistria, are militari în Transnistria, uneori face chiar exerciţii cu 2000 de militari în Transnistria. Deci, o creştere a capacităţii militare a bazei din Transnistria ar fi un lucru extrem de incomod pentru noi şi s-ar putea profila o Republică Moldova echivalentul Kaliningradului, dar un Kaliningrad de sud în loc de Kaliningradul din nord. Deci riscurile ar fi extraordinar de mari şi le evaluez aşa având în vedere politica extrem de agresivă faţă de vecini pe care o duce Vladimir Putin. Pentru că dacă ar fi un om care respectă legile, regulile şi toate cutumele internaţionale n-ar fi o problemă (…) numai că Putin este un preşedinte agresiv care îşi menţine puterea şi în Federaţia Rusă prin agresivitatea faţă de vecini, prin mândria de a face războaie şi a cuceri teritorii fără să le spună ruşilor şi ce costuri au aceste izbânzi ale marelui Putin”, a adăugat Traian Băsescu.

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a reacționat după încheierea votului din Republica Moldova, declarând într-un interviu pentru Digi24 că îl consideră pe Ion Ceban „un aliat de încredere pentru Maia Sandu”.

Fostul președinte crede însă că PAS va ieși câștigător la aceste alegeri.

Totodată, este de menționat că Ion Ceban are interdicție de intrare în România și în Spațiul Schengen.

„Eu am zis că sper ca o mână de moldoveni să-i administreze o bătaie războinicului Putin”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a apreciat că prezența la vot în diaspora este una pozitivă, dar a atras atenția că situația din interiorul Republicii Moldova rămâne cea mai importantă, menționând că alegătorii mai în vârstă reprezintă cea mai mare pondere.

„Chiar dacă vor fi mâine manifestații, s-a dovedit că instituțiile din Republica Moldova sunt eficiente, cred că o manifestație nu va influența alegerile”, a opinat Traian Băsescu. „Cred că PAS-ul câștigă”, a conchis fostul președinte al României.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a informat duminică seară că peste 1,5 milioane de cetățeni înscriși pe listele electorale și-au exercitat dreptul de vot, ceea ce reprezintă o prezență de peste 52%.