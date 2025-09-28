După închiderea urnelor de vot, liderul politic Igor Dodon a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-ar afla „în panică”, susținând că formațiunea nu s-ar fi așteptat la rezultatele înregistrate. El a afirmat că PAS ar fi mizat pe votul din diaspora, care nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor.

Dodon a spus că au fost constatate unele încălcări în procesul electoral și că acestea urmează să fie centralizate luni, urmând ca partidul său să vină cu un mesaj oficial. Totodată, fostul președinte a lansat un apel la calm și i-a îndemnat pe cetățeni să participe luni, de la ora 12:00, la un marș în fața Parlamentului. El a declarat că manifestația ar avea scopul de a „apăra votul cetățenilor” și a subliniat că nu dorește destabilizări, cerându-le oamenilor „să nu intre în panică și să nu provoace”.

„PAS e în panică. Nu se așteptau la așa rezultate! EI se așteptau la votul din diaspora, care sperau să fie cu totul altul. Sperau că o să fie mai multe voturi. Am constatat unele încălcări. Mâine o să facem centralizarea la aceste posibile încălcări. O să venim cu un mesaj. De asemenea, mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului pentru un protest paşnic în apărarea alegerii populare. Facem apel la toate comunităţile, la toate forţele politice – indiferent de orientarea lor ideologică, şi la toţi liderii de opinie publică – să cheme la unitate. Facem apel la consolidare împotriva ameninţării generale la adresa democraţiei, a cetăţenilor şi a statului – dictatura PAS. Plecăm fără simboluri de partid, doar cu steagul statului, pentru a proteja democraţia şi vocea poporului. Înţelegem că panica puterii este mare şi că sunteţi supuşi unei presiuni semnificative. Ştim că, printre altele, vi se poate cere să acţionaţi contrar Constituţiei. Cu toate acestea, vă rugăm să vă amintiţi: voi serviţi ţara şi poporul său, nu forţele politice temporare. Puterea se schimbă, iar cea actuală s-a epuizat deja, pleacă. Daţi dovadă de demnitate şi responsabilitate. Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie. Poporul este stăpânul ţării şi astăzi şi-a exprimat clar voinţa. Nu vă opuneţi alegerii poporului. Fiţi conştienţi de consecinţe. În trecutul recent, alţi decidenţi au plătit scump pentru acţiuni chiar mai puţin grave decât cele care vi se cer astăzi. Nu trădaţi democraţia, Constituţia şi Patria de dragul unei puteri agresive şi speriate. Crimele împotriva poporului nu au rămas niciodată nepedepsite. Staţi de partea poporului. Încă o dată, dragi cetăţeni, dragi moldoveni, ne vedem mâine la ora 12:00 la Parlament. Astăzi am votat pentru schimbare. Iar mâine o vom proteja. Acum facem apel la pace. De asemenea, cerem autorităţilor să fie responsabile. Nu vom tolera revolte în masă. Dar nici voi nu încercaţi să provocaţi poporul. Alegerile s-au încheiat. Poporul a votat. Iar această alegere trebuie respectată.”

La rândul său, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că, pe parcursul zilei, ar fi fost înregistrate tentative de interferențe în procesul electoral din partea unor grupări criminale susținute de Federația Rusă. Acestea ar fi vizat destabilizarea situației prin alarme cu bombă și alte provocări, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare.

Grosu a cerut răbdare și calm, explicând că în secțiile de vot din vestul Europei procesul continuă. El a făcut apel la diaspora să profite de timpul rămas pentru a-și exprima votul. Totodată, liderul PAS a transmis membrilor birourilor electorale să rămână vigilenți până la închiderea urnelor și în procesul de numărare a voturilor.

Acesta a mulțumit cetățenilor pentru participare și i-a îndemnat să fie atenți în continuare. Grosu le-a transmis politicienilor care, în opinia sa, promovează mesaje de destabilizare să se gândească la viitorul Republicii Moldova și la cetățeni, nu la interese de partid. El s-a arătat convins că instituțiile statului vor acționa pentru menținerea stabilității și desfășurarea corectă a procesului electoral.