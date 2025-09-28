La punctul de trecere Camenca–Sănătăuca a fost o situație tensionată. La bariera de pe malul drept al Nistrului, controlată de Chișinău, s-au adunat câteva zeci de persoane, iar pe drum s-a format o coadă de aproximativ 10–15 mașini. Autoritățile au spus că secția de votare din Sănătăuca ar putea fi minată. Șefa serviciului de presă al Poliției, Diana Fetco, a declarat că 14 locații din Zona de Securitate au fost vizate de alerte cu bombă.

Locuitorii de pe malul stâng s-au plâns că nu li se permite să voteze la secția din Sănătăuca. Unii au spus că așteaptă de câteva ore, în timp ce mașinile cu numere moldovenești trec fără probleme. Reprezentanții poliției au respins aceste acuzații, explicând că verificarea documentelor se face în ordine și că oamenii și vehiculele trec conform cozii. De asemenea, unul dintre polițiști a spus că printre cei adunați ar putea fi și provocatori.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a afirmat că poliția este prezentă la fața locului și gestionează situația pentru a evita riscurile. Ea a menționat că măsurile luate urmăresc protecția publică și garantarea dreptului de vot pentru fiecare cetățean.

Un polițist a transmis oamenilor că forțele de ordine au primit informații despre o posibilă minare a secției de vot. Diana Fetco a confirmat că mai multe locații, inclusiv secția din Sănătăuca, sunt vizate de alerte cu bombă și că echipele speciale lucrează pe teren conform protocoalelor.

Poliția a explicat că serviciile tehnico-explozive au intervenit după ce au fost primite apeluri telefonice automate care anunțau alerte cu bombă în mai multe locuri din Zona de Securitate. Autoritățile au precizat că acționează conform protocoalelor pentru a asigura siguranța cetățenilor și au îndemnat oamenii să meargă la vot, să se informeze doar din surse oficiale și să fie atenți la informațiile false care urmăresc perturbarea procesului electoral.

De asemenea, autoritățile de la Chișinău au informat despre o altă alertă cu bombă pe podul dintre Rezina și Rîbnița. Circulația pe pod a fost blocată, iar echipele de geniști au verificat situația. Poliția a confirmat că astfel de alerte sunt false și au scopul de a împiedica oamenii să voteze. Procesul de vot a fost întrerupt doar pentru scurt timp în Genova, iar acum circulația a fost suspendată pe podul dintre Rezina și Rîbnița până când geniștii vor verifica suspiciunea.

Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) din Republica Moldova a deschis o anchetă după ce mai mulți moldoveni din Moscova, Rusia, au plecat cu autocarul spre Belarus ca să voteze.

Poliția spune că această acțiune este ilegală în Republica Moldova și reprezintă o încercare de a influența votul în mod nelegal. Poliția verifică cine a organizat transportul și încearcă să oprească astfel de fapte. IGP a spus că va acționa rapid pentru a preveni orice formă de corupere sau influențare ilegală a alegătorilor și pentru a asigura un scrutin corect.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, până la ora 14:30, misiunea Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate din 344 investigate.