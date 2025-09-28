Oficiosul Kremlinului susține că politicienii din opoziția moldovenească sunt vizați de dosare penale și că unii au fost reținuți la aeroport după ce au vizitat Rusia. Printre cazurile mediatizate se numără cel al șefei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare. Potrivit sursei, partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” ar încerca să extindă atribuțiile serviciilor speciale sub pretextul combaterii corupției electorale, pentru a împiedica candidații din opoziție să participe la alegeri.

Oficialii ruși mai acuză că în Republica Moldova au fost închise numeroase publicații care nu conveneau conducerii, inclusiv unele publicații rusești. Titluri ale mass-mediei apropiate Moscovei califică acest context drept „dictatura Sandu sub masca democrației” și critică modul în care se desfășoară alegerile în Moldova.

Cei de la Komsomolskoe Pravda susțin că moldovenii din diaspora europeană ar fi fost „mituiți” și instruiți pentru a vota, iar urnele s-ar fi umplut rapid, subliniind că observatorii nu ar fi fost lăsați să participe.

Duminică au loc alegerile parlamentare considerate cele mai importante din istoria Republicii Moldova. Cetățenii sunt chemați să decidă între integrarea europeană și apropierea de Kremlin. Alegătorii pot alege dintre 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor constitui viitorul Parlament de 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că procesul de vot este organizat corect și transparent. Până la ora 13:00, aproximativ 755.000 de alegători și-au exprimat votul, prezența la urne fiind de 26,54%, conform datelor CEC de la Chișinău.