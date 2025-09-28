Hawaii s-a ridicat din ocean, iar acum, într-o întorsătură la care puțini se așteptau, se scufundă din nou. Un studiu recent de la Universitatea din Hawai’i din Mānoa a dezvăluit că părți din O’ahu, cea mai populată insulă a statului, se scufundă mult mai repede decât se credea anterior, scrie bgr.com.

De mai bine de un milion de ani, Hawaii a fost modelată de activitatea vulcanică, cu insule formate deasupra unui punct fierbinte din scoarța terestră. Cu toate acestea, noul studiu evidențiază un aspect mai puțin cunoscut al schimbării geologice a regiunii. Și nu este doar o curiozitate geologică.

Cercetătorii americani spun că este un semnal de avertizare pentru riscul de inundații care este mai mare decât se crede. Datele provin dintr-un nou studiu care s-a concentrat pe tasarea – scufundarea treptată a pământului. Studiul a constatat că cea mai mare parte din O’ahu scade cu 0,6 milimetri pe an.

Mai rău, anumite zone ale insulei Hawaii, cum ar fi zona industrială Mapunapuna, scade cu 25 de mm pe an. Acest lucru înseamnă că anumite părți din Hawaii se scufundă de peste 40 de ori mai repede decât media la nivelul întregii insule și depășește cu mult creșterea nivelului mării la nivel global.

Cercetătorii susțin că zonele construite pe sedimente moi sau umplutură artificială, cum ar fi Mapunapuna, sunt mai predispuse la compactare. De-a lungul timpului, acest lucru a făcut ca solul să se prăbușească mai repede, agravând amenințarea. Acest lucru ar putea însemna un risc de inundații mai mare cu 50% până în 2050 în unele locuri.

Hărțile cu risc de inundații se concentrează de obicei doar pe creșterea nivelului mării, dar realitatea unor părți din Hawaii care se scufundă rapid înseamnă că acele hărți ar putea rata evenimente foarte importante.

Din fericire, O’ahu a pus deja bazele rezistenței la schimbările climatice prin inițiative precum Climate Ready O’ahu, care se concentrează pe refacerea zonelor umede, consolidarea sistemelor de dune și protejarea țărmurilor. Cu toate acestea, autorii studiului spun că orice strategie eficientă trebuie acum să ia în considerare ratele de subsidență pentru a face față amenințării.

După cum a declarat autorul principal, Kyle Murray, „în zonele care se scufundă rapid, impactul creșterii nivelului mării va fi resimțit mult mai devreme decât se estimase anterior”.