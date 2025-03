Inundațiile din ultimii ani au devenit o normalitate, iar rata cu care crește nivelul mărilor s-a dublat, de la 1,4 mm anual, în mare parte a sec. al XX-lea, la 3,6 mm pe an, începând din 2006 până în 2015, potrivit Administrației Naționale a Oceanelor și Atmosferei.

Orașe care riscă să dispară de pe fața pământului până în 2030

Deși multe orașe care riscă să se scufunde s-au pregătit deja, prin ridicarea unor măsuri de protecție precum baraje și diguri, vor trebui să facă față consecințelor tendinței continue a încălzirii globale și efectelor sale naturale, inclusiv intensificării dezastrelor.

Oamenii de știință anticipează că zone din aceste orașe vor fi sub apă până în 2030, relatează site-ul WorldAtlas.

Miami, SUA

Nivelul mării din Miami crește cu cele mai rapide ritmuri din lume, cu semnale clare de inundații care contaminează apa potabilă și provoacă daune majore infrastructurii orașului. Pe lângă un răspuns urgent pentru a opri schimbările climatice, Miami ar putea fi nevoit să-și consolideze baza și să ridice structuri deasupra apei. Se anticipează că orașul american ar putea înceta, în curând, să mai existe. Schimbările climatice și creșterea nivelului mării pot afecta Miami Beach cu consecințe grave până în anul 2050.

The Business Insider a citat un studiu ecologist despre situația orașului, în sensul că „practic nu există niciun scenariu în care să vă puteți imagina că Miami va mai exista la sfârșitul secolului”. Predicțiile sale în mod intenționat șocante se doresc a fi o alarmă pentru inundații care vor începe să spele plajele încă din următorii câțiva ani.

Bangkok, Tailanda

De asemenea, orașul Bangkok din Thailanda se scufundă cu o rată de peste 1 cm pe an și ar putea fi sub nivelul mării până în 2030. Oraşul este afectat de creşterea nivelului mării, eroziunea regiunilor costiere şi urbanizarea galopantă. Ar putea fi acoperit parţial de apă până în anul 2030.

Amsterdam, Olanda

Mare parte din Olanda se află deja sub nivelul mării. Această țară a supraviețuit până acum datorită mai multor baraje care împiedică inundarea orașelor. De-a lungul istoriei, Inundațiile au ucis zeci de mii de oameni, vite și alte animale și au scufundat nenumărate case, mașini și alte clădiri și structuri.

Orașele olandeze s-au reconstruit în timp de mai multe ori, însă pericolul este iminent odată cu scufundarea continuă a țării din cauza efectelor schimbărilor climatice.

Georgetown, Guyana

Orașul din Caraibe riscă să se scufunde în zece ani. Potrivit experților, mai poate fi salvat doar printr-un miracol. În prezent, Georgetown se protejează cu „ziduri de mare”, un zid gigantic de 450 de km în mare care protejează orașul împotriva furtunilor. Însă, situația actuală este atât de urgentă, încât autoritățile trebuie să consolideze substanțial digul de protecție pentru a feri zonele centrale ale orașului de daune masive.

Ho Chi Minh, Vietnam

Orașul cu părți de-a lungul Deltei Mekong se află sub amenințarea inundațiilor și furtunilor tropicale. În plus, peisajul fertil, care a fost o binecuvântare pentru această regiune înfloritoare din Vietnam, pare acum să constituie un dezavantaj. Oamenii de știință au susținut că este foarte probabil ca majoritatea districtelor estice din jurul râului Mekong să devină în curând nelocuibile din cauza inundațiilor și a furtunilor.

Kolkata, India

Kolkata, din statul Bengalul de Vest din India, are riscul de a se scufunda înainte de 2030 din cauza inundațiilor imense care par să se apropie. Liderii politici indieni se confruntă cu presiuni din partea organismelor internaționale pentru a monitoriza și a delega acțiuni adecvate în vederea opririi schimbărilor climatice și pentru a deturna situația.

New Orleans

New Orleans, împreună cu istoria sa bogată și cultura sa diversă, se scufundă într-unul dintre cele mai rapide ritmuri din lume, cu părți care se scufundă cu o viteză de până la 5 cm pe an. Un studiu NASA din 2016 prevede că întregul oraș ar putea fi scufundat până la sfârșitul secolului. În momentul actual, peste jumătate din lățimea orașului se află sub nivelul mării.

Veneția, Italia

Veneția ar putea dispărea complet până la finalul secolului. Potrivit statisticilor, orașul italian se scufundă cu aproximativ doi mm în fiecare an, în timp ce se confruntă cu inundații și maree înalte. Actualul sistem de apărare împotriva inundațiilor ține Veneția pe linia de plutire, dar probabil că va deveni mai dificil și mai costisitor să se mențină pe linia de plutire.