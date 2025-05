Președintele Nicușor Dan și-a exprimat, într-o postare pe rețelele de socializare, profunda îngrijorare cu privire la gravitatea situației și a accentuat necesitatea unei intervenții prompte din partea autorităților competente.

Împărtășesc îngrijorarea celor care trec prin momente grele, sunt informat în timp real despre evoluția situației și am cerut autorităților să intervină rapid, să mobilizeze toate resursele necesare și să ia măsuri urgente pentru salvarea vieților oamenilor și protejarea bunurilor”, a scris acesta pe Facebook .

Șeful statului a evidențiat, totodată, efectele schimbărilor climatice, insistând asupra importanței realizării unor investiții strategice în infrastructură și măsuri de prevenire.

El a subliniat că este vital să se investească în sisteme de avertizare timpurie, în infrastructură rezilientă și adaptată noilor riscuri climatice, precum și în pregătirea autorităților locale, astfel încât acestea să poată reacționa eficient în situații de urgență.

Nicușor Dan a conchis că „solidaritatea, prevenția și acțiunea rapidă sunt esențiale în astfel de momente”.

Amintim că peste 200 de localități din 30 de județe au fost afectate în ultimele zile de inundații și fenomene meteorologice extreme, a declarat joi Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în cadrul unei conferințe organizate la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, un total de 549 de persoane au fost evacuate din 12 localități, cele mai multe intervenții fiind înregistrate în județele Covasna, Botoșani, Brașov și Vrancea. Dintre cei evacuați, aproximativ 150 s-au întors deja în locuințele lor, în urma scăderii nivelului apei.

Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 104 locuințe, 17 anexe gospodărești, 339 de curți, 86 de beciuri și subsoluri, șase sedii ale unor instituții publice, un spațiu aparținând unui operator economic și 32 de străzi.

Una dintre cele mai grave situații a fost raportată în localitatea Boroșneu Mare, județul Covasna, unde o breșă controlată într-un dig a dus la inundarea a aproximativ 100 de gospodării. Măsura a fost luată preventiv, pentru a evita extinderea inundațiilor către un număr și mai mare de locuințe.

„Cele mai multe persoane au fost evacuate în judeţul Covasna. Au fost evacuări făcute acum o perioadă, acum două zile, oamenii s-au întors, din nou a fost făcută evacuarea azi noapte, fiind riscul de rupere a digului şi, cum am zis, sperăm că oamenii se vor întoarce, semnalele sunt pozitive, apa a fost în scădere de astăzi dimineaţă, oamenii se vor întoarce acasă, însă clar că am rămas mai liniştiţi pentru că nu erau sub un risc iminent dacă se rupe digul”, a explicat Raed Arafat.