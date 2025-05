Peste 200 de localități din 30 de județe au fost lovite de inundații în ultimele zile de inundații și fenomene meteorologice extreme, a anunțat joi Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în cadrul unei conferințe desfășurate la Palatul Victoria.

În total, 549 de persoane au fost evacuate din 12 localități, cele mai multe intervenții fiind înregistrate în județele Covasna, Botoșani, Brașov și Vrancea. Circa 150 dintre evacuați s-au putut întoarce deja la locuințele lor, pe fondul scăderii nivelului apei.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 104 locuințe, 17 anexe gospodărești, 339 de curți, 86 de beciuri și subsoluri, șase incinte ale unor instituții publice, un operator economic și 32 de străzi.

Una dintre cele mai grave situații s-a înregistrat în localitatea Boroșneu Mare (județul Covasna), unde o breșă controlată în dig a dus la inundarea a aproximativ 100 de gospodării. Măsura a fost luată pentru a preveni extinderea dezastrului asupra unui număr mai mare de locuințe.

„Cele mai multe persoane au fost evacuate în judeţul Covasna. Au fost evacuări făcute acum o perioadă, acum două zile, oamenii s-au întors, din nou a fost făcută evacuarea azi noapte, fiind riscul de rupere a digului şi, cum am zis, sperăm că oamenii se vor întoarce, semnalele sunt pozitive, apa a fost în scădere de astăzi dimineaţă, oamenii se vor întoarce acasă, însă clar că am rămas mai liniştiţi pentru că nu erau sub un risc iminent dacă se rupe digul”, a explicat Raed Arafat.