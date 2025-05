Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat joi dimineață că a fost invitat să efectueze o vizită oficială în Statele Unite, în urma unei discuții telefonice purtate cu președintele american, Donald Trump. Întrebat de jurnaliști despre conținutul convorbirii, liderul de la Cotroceni a răspuns fără ezitare: „Da, confirm”.

Această invitație vine în contextul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, care continuă să reprezinte un pilon esențial al politicii externe românești.

Potrivit informațiilor dezvăluite de jurnalistul Mihai Gâdea în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, discuția telefonică a avut loc marți seara și a inclus atât subiecte oficiale, cât și aspecte personale. Donald Trump i-a adresat felicitări lui Nicușor Dan pentru victoria sa în alegerile prezidențiale și a remarcat implicarea și contribuția comunității românești din Statele Unite.

Donald Trump ar fi afirmat că Nicușor Dan este „candidatul cel mai potrivit”, exprimându-și astfel încrederea în viitorul relațiilor dintre cele două țări.

În cadrul aceleiași convorbiri, Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan la Washington, prilej cu care liderul român a răspuns cu o invitație oficială pentru o vizită în România. „Trump a spus că va veni în România în măsura în care timpul îi va permite”, au relatat surse apropiate discuției.

Acest schimb de invitații subliniază intenția ambelor părți de a întări dialogul și colaborarea în plan diplomatic și economic.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj oficial pe rețeaua socială X, în care a reiterat angajamentul ferm față de parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Honored to speak with @POTUS and thank him for his warm congratulations and strong leadership.

The U.S. is Romania’s closest ally and vital strategic partner.

I reaffirmed my steadfast commitment to deepening our Strategic Partnership across all shared priorities.

I look forward…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 28, 2025