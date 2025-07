Când vor primi profesorii noua grilă salarială? Mii de profesori din România așteaptă cu nerăbdare stabilirea unei noi grile de salarizare, care să aducă claritate și echitate în remunerația lor.

Deși au fost făcute promisiuni încă din 2023 privind creșterea veniturilor cadrelor didactice, implementarea întârzie, iar profesorii rămân în incertitudine.

În urmă cu aproape doi ani, fostul premier Nicolae Ciucă anunța majorări salariale ce urmau să fie incluse într-o lege nouă a salarizării, cu termen de aplicare până la sfârșitul anului 2023.

Însă aceste măsuri au fost amânate, iar actualul context politic și economic împiedică aplicarea rapidă a reformei.

Nicușor Dan a explicat recent necesitatea unei legi unitare care să reglementeze salariile din sectorul public, inclusiv pe cele ale profesorilor.

El a atras atenția asupra numeroaselor sporuri acordate în mod discreționar de-a lungul anilor, care au dus la situații inechitabile, în care angajați ce desfășoară aceleași activități primesc salarii diferite.

„Este o necesitate. Probabil că va dura un an, un an și jumătate până să o avem. Ce s-a întâmplat? Am avut o lege a salarizării, dar de la ea, plecând de la cât de puternic a fost un ministru sau altul, s-au adăugat legi, derogări, sporuri. Și în momentul acesta oameni care lucrează același lucru au salarii diferite, ceea ce nu este echitabil”, a spus Nicușor Dan, într-un mesaj transmis pe TikTok.