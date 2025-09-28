Soacra lui Nicușor Dan a fost afectată de măsurile de austeritate. Liliana Grădinaru a decis să părăsească învățământul, deși a lucrat toată viața ca învățătoare.

În contextul scandalului legat de noile măsuri fiscale ale premierului Bolojan, Liliana Grădinaru, mama partenerei de viață a lui Nicușor Dan, a ales să se pensioneze începând cu 1 septembrie 2025, după ce Inspectoratul Școlar Județean Vaslui i-a aprobat cererea. De acum, ea va trebui să fie mai atentă la cheltuieli, deoarece pensia de la stat va fi mai mică.

În ultimii ani, ea a lucrat la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Vaslui, iar înainte a fost învățătoare în comuna Zăpodeni, județul Vaslui, locul unde s-a născut și unde a copilărit fiica ei, Mirabela. Liliana Grădinaru a împlinit 63 de ani la sfârșitul lunii iulie. Ea a terminat liceul pedagogic în 1980 și a început să lucreze imediat în învățământ. În prezent este văduvă și are doi copii, Mirabela și Bogdan, care i-au dăruit patru nepoți.

Primarul din Zăpodeni, Ionel Chitarcu, a spus că familia Grădinaru este respectată în comună, că Liliana Grădinaru a fost apreciată ca învățătoare și că are mulți membri ai familiei în zonă.

„Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat Ionel Chitarcu, primarul comunei Zăpodeni, pentru Fanatik.

Proaspăt pensionară, soacra lui Nicușor Dan va trebui să fie mai atentă cu cheltuielile, deoarece va resimți imediat efectele noii măsuri a guvernului Bolojan. Aceasta prevede că pensiile care depășesc 3.000 de lei vor fi impozitate cu 10% pentru contribuția la sănătate (CASS).

În România, un învățător cu studii medii și peste 25 de ani de vechime poate ajunge la un salariu de bază de 8.000-8.500 de lei, la care se adaugă diverse sporuri, cum ar fi gradația de vechime, sporul pentru condiții speciale sau pentru zona geografică. În consecință, o învățătoare cu 40 de ani de experiență și toate gradațiile posibile poate avea o pensie între 4.500-5.500 de lei.

Liliana Grădinaru nu va primi nici prima de pensionare, care până acum era echivalentă cu două salarii și se acorda la încetarea contractului. Începând cu iulie, legea austerității a amânat plata acestei prime cu un an, iar ea va putea beneficia de abia anul viitor, dacă situația bugetară va permite. Această măsură se aplică tuturor cadrelor didactice, de la învățământul preuniversitar până la profesorii universitari.