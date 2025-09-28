Pe internet au apărut numeroase meme-uri și glume despre scandalul „scratchgate”, referitor la faptul că telefoanele se zgârie ușor, chiar și în buzunar. Mai mulți clienți au semnalat că dispozitivele erau zgâriate încă de la achiziție. Cele mai afectate modele sunt iPhone 17 Pro în culoarea albastră și noul iPhone Air negru, iar unele zgârieturi au fost raportate și la iPhone 17 Pro Cosmic Orange.

Apple a răspuns că urmele de pe noile modele iPhone nu sunt „zgârieturi”, ci rezultat al uzurii de la suportul MagSafe, care a transferat material pe spatele telefoanelor. Compania susține că aceste urme pot fi îndepărtate ușor prin curățare și nu reprezintă o problemă de calitate a finisajului, conform Tom’s Guide.

Situația financiară a Apple era deja afectată de tarifele impuse de Donald Trump în aprilie, deoarece modelele iPhone sunt fabricate în China. Problema a fost însă atenuată după ce CEO-ul Tim Cook l-a vizitat pe președinte la Biroul Oval, aducându-i un cadou impresionant: o placă de sticlă așezată pe un lingou de aur de 24 de karate, în valoare de 150.000 de dolari, inscripționată cu semnătura lui Cook, numele lui Trump și mențiunea „Apple American Manufacturing Program”. Dacă Tim Cook nu ar fi făcut acest gest, noile modele de iPhone ar fi costat cu 1.000 de dolari mai mult, iPhone Air ajungând la 2.000 de dolari în loc de 1.000.

Vloggerul JerryRigEverything, cunoscut pentru testele de durabilitate și recenziile tehnologiilor noi, a supus modelele iPhone 17 la o serie de teste riguroase, iar rezultatele ar putea surprinde utilizatorii Apple.

iPhone Air

Jerry a testat noul model subțire Apple, care are o baterie mai mică și o capacitate de încărcare mai lentă (30 de minute față de 20 la alte modele):

Ecranul telefonului a fost frecat cu o șurubelniță – ceramica Shield 2 a trecut testul, reprezentând o îmbunătățire semnificativă;

Camera frontală și lateralele din titaniu au fost frecate cu un cutter – acestea s-au zgâriat ușor, dar butoanele rămân intacte;

Telefonul nu poate fi îndoit manual, spre deosebire de modelul iPhone 6;

Camera de 48 de megapixeli și microfonul nu se desprind;

iPhone Air a rezistat la o presiune de până la 97 de kilograme – sticla frontală s-a spart, iar telefonul a rămas permanent îndoit.

La testele de frecare, modelul portocaliu iPhone 17 Pro, echipat cu slot din plastic pentru antena 5G, s-a dovedit mai rezistent decât versiunea iPhone 17 Pro Max albastră. Anodizarea decorativă de pe suprafață are o grosime cuprinsă între 2 și 25 de micrometri.

Deși stratul exterior este durabil și viu colorat, mai rezistent decât vopseaua obișnuită, nu este invincibil; învelișul poate fi ciobit pe lateral. În schimb, lentilele celor trei camere foto/video, acoperite cu cristal de safir, s-au dovedit foarte rezistente, neprezentând zgârieturi după frecarea cu obiecte ascuțite sau contondente.

Jerry a testat telefonul portocaliu frecându-l cu chei și cu o monedă, constatând că urmele sunt vizibile doar la nivel microscopic. În schimb, modelul albastru s-a dovedit mai vulnerabil: la colțuri, anodizarea se ciobește sub acțiunea unei monede. Telefoanele au rezistat atât la căldura unei brichete, cât și la 30 de secunde de expunere, fără a se deteriora.

Niciunul dintre telefoane nu poate fi îndoit manual; nu se aud scârțâituri și nu apar crăpături. Ambele modele au trecut testele de durabilitate. Utilizatorilor li se recomandă folosirea huselor, care pot costa până la 60 de dolari, și a curelelor atașabile pentru a preveni căderile pe asfalt. Cureaua poate contribui chiar și la prevenirea furtului.