O schimbare importantă afectează utilizatorii de carduri din Austria la finalul anului 2025. Până pe 31 decembrie, toate cardurile de credit emise de Card Complete în parteneriat cu Bank Austria și Raiffeisen vor fi dezactivate. Pentru a evita blocarea plăților după Revelion, clienții trebuie să solicite carduri noi.

Decizia este consecința schimbării acționariatului: în februarie, Card Complete a fost preluată de compania EAVISTA Beteiligungsverwaltungsgesellschaft, ceea ce a dus la încheierea colaborării cu cele două mari bănci. Din ianuarie 2026, vechile carduri nu vor mai fi recunoscute la plăți sau retrageri, atrage atenția publicația heute.at.

Cum reacționează băncile

Pentru a reduce disconfortul clienților, instituțiile bancare promit procese simple de tranziție și oferte atractive. Bank Austria oferă un upgrade automat: deținătorii de Gold Card vor primi Platinum Card, cu taxe mai mici, beneficii suplimentare, asigurări și integrare completă cu Apple Pay și Google Pay. Raiffeisen promite bonusuri și reduceri speciale, dar avertizează că mulți clienți lasă schimbarea pe ultima sută de metri, riscând aglomerație și întârzieri.

Clienții au fost informați prin scrisori și notificări online. Potrivit instituțiilor bancare, procesul este rapid și presupune „doar câteva click-uri”. Totuși, cei care amână până în ultimele zile din decembrie riscă să se confrunte cu probleme de funcționalitate.

Nu doar clienții Bank Austria și Raiffeisen sunt vizați. Persoanele care dețin carduri direct de la Card Complete trebuie, de asemenea, să finalizeze schimbarea până la 31 decembrie 2025. În caz contrar, începând cu 1 ianuarie 2026, cardurile vor fi invalide.

Card Complete rămâne unul dintre cei mai mari furnizori de carduri și soluții pentru plăți fără numerar din Austria, având o rețea solidă pentru comercianți. Actualele modificări marchează o etapă importantă în reorganizarea pieței plăților electronice din țară.