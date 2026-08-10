Curs valutar luni, 10 august. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar luni, 10 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 10 august 2026. Moneda europeană a fost cotată la 5,2396 lei, în timp ce dolarul american a fost evaluat la 4,5329 lei.

Potrivit datelor publicate de banca centrală, lira sterlină a fost cotată la 6,1178 lei, iar francul elvețian la 5,6092 lei. Dolarul australian a avut un curs de 3,2028 lei, iar dolarul canadian de 3,2514 lei.

În ceea ce privește monedele din regiune, coroana cehă a fost cotată la 0,2160 lei, coroana daneză la 0,7009 lei, coroana norvegiană la 0,4765 lei, iar coroana suedeză la 0,4783 lei. Zlotul polonez a fost evaluat la 1,2186 lei, iar pentru 100 de forinți maghiari cursul a fost de 1,4420 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2612 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0447 lei. Hryvna ucraineană a fost evaluată la 0,1011 lei, iar rubla rusească la 0,0548 lei.

Dintre monedele asiatice, pentru 100 de yeni japonezi BNR a stabilit un curs de 2,8539 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni un curs de 0,3197 lei. Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6722 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, iar pentru 100 de rupii indoneziene cursul a fost de 0,0255 lei.

Dolarul neo-zeelandez a fost cotat la 2,6724 lei, dolarul singaporez la 3,5442 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5778 lei. Ringgitul malaysian a avut un curs de 1,1080 lei, iar bahtul thailandez de 0,1374 lei.

În Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost cotat la 1,2342 lei, shekelul israelian la 1,5120 lei, iar lira turcească la 0,0949 lei. Lira egipteană a fost evaluată la 0,0908 lei.

Pe continentul american, realul brazilian a fost cotat la 0,8913 lei, iar peso-ul mexican la 0,2644 lei. Randul sud-african a avut un curs de 0,2804 lei, iar pesoul filipinez de 0,0746 lei.

Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a anunțat un curs de 3,6847 lei.

În ceea ce privește activele și unitățile de referință internaționale, gramul de aur a fost cotat la 632,6943 lei, iar Drepturile Speciale de Tragere (DST/XDR) au avut un curs de 6,1968 lei.

Moneda Curs BNR (lei) Dolar australian (AUD) 3,2028 Dolar canadian (CAD) 3,2514 Franc elvețian (CHF) 5,6092 Coroană cehă (CZK) 0,2160 Coroană daneză (DKK) 0,7009 Liră egipteană (EGP) 0,0908 Euro (EUR) 5,2396 Liră sterlină (GBP) 6,1178 100 Forinți maghiari (HUF) 1,4420 100 Yeni japonezi (JPY) 2,8539 Leu moldovenesc (MDL) 0,2612 Coroană norvegiană (NOK) 0,4765 Zlot polonez (PLN) 1,2186 Rublă rusească (RUB) 0,0548 Coroană suedeză (SEK) 0,4783 Liră turcească (TRY) 0,0949 Dolar american (USD) 4,5329 Rand sud-african (ZAR) 0,2804 Real brazilian (BRL) 0,8913 Renminbi chinezesc (CNY) 0,6722 Rupie indiană (INR) 0,0476 100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3197 Peso mexican (MXN) 0,2644 Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6724 Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1011 Dirham Emiratele Arabe Unite (AED) 1,2342 Baht thailandez (THB) 0,1374 Dolar Hong Kong (HKD) 0,5778 Shekel israelian (ILS) 1,5120 100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0255 Peso filipinez (PHP) 0,0746 100 Coroane islandeze (ISK) 3,6847 Ringgit malaysian (MYR) 1,1080 Dolar singaporez (SGD) 3,5442 Gramul de aur (XAU) 632,6943 DST (XDR) 6,1968

Banca Națională a României a publicat și valorile ratelor dobânzilor ROBID și ROBOR valabile pentru data de 10 august 2026, calculate la ora 11:00.

În cazul indicelui ROBID, dobânda overnight (O/N) a fost de 5,35% pe an, la fel ca dobânda tomorrow/next (T/N), de 5,35% pe an. Pentru scadența de o săptămână (1W), ROBID a fost de 5,42% pe an, iar pentru o lună (1M) de 5,45% pe an. Dobânda ROBID la trei luni (3M) a fost de 5,54% pe an, la șase luni (6M) de 5,59% pe an, iar la 12 luni de 5,63% pe an.

În ceea ce privește indicele ROBOR, valoarea overnight (O/N) a fost de 5,63% pe an, iar tomorrow/next (T/N) tot de 5,63% pe an. Pentru o săptămână (1W), ROBOR a fost de 5,71% pe an, pentru o lună (1M) de 5,74% pe an, pentru trei luni (3M) de 5,84% pe an, pentru șase luni (6M) de 5,92% pe an, iar pentru 12 luni de 5,97% pe an.

Comparativ cu valorile publicate în data de 7 august 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas neschimbate pentru toate scadențele. ROBID s-a menținut la 5,35% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,54% pentru 3M, 5,59% pentru 6M și 5,63% pentru 12M. De asemenea, ROBOR a rămas la 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,74% pentru 1M, 5,84% pentru 3M, 5,92% pentru 6M și 5,97% pentru 12M.