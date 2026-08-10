Reguli noi pentru românii care aduc țigări și alcool din alte state UE. Alexandru Nazare anunță amenzi de până la 100.000 de lei: ANAF instituie criterii obiective

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat introducerea unui nou set de reguli privind transportul în România al produselor accizabile cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene de către persoanele fizice.

Măsura a fost adoptată printr-un ordin comun al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și are ca obiectiv combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei prin reguli mai clare și instrumente legislative adecvate.

Potrivit explicațiilor oferite de ministru pe Facebook, legislația anterioară stabilea limite cantitative pentru transportul în România al produselor accizabile, însă nu definea perioada în care aceste cantități puteau fi introduse în țară. În lipsa unui criteriu temporal, aceeași cantitate de produse putea fi adusă în mod repetat, chiar și zilnic, sub pretextul consumului propriu.

Noul ordin introduce criterii obiective și reguli clare. Pentru produsele din tutun, într-un interval de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată, cantitățile transportate nu pot depăși limitele legale. În cazul băuturilor alcoolice, perioada de referință în care este permis transportul cantităților prevăzute de lege este de un an.

„Eforturile de combatere a evaziunii și contrabandei trebuie dublate de reguli clare și instrumente legislative adecvate. Am introdus săptămâna trecută, printr-un ordin al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, noi reguli pentru transportul în România al produselor accizabile cumpărate din alte state membre UE de către persoanele fizice. Până acum, legislația stabilea anumite limite cantitative pentru transportul în România al acestor produse, dar nu definea clar și perioada în care acestea puteau fi transportate. Aceasta însemna că aceeași cantitate de produse putea fi adusă în România în mod repetat, chiar şi zilnic, sub pretextul consumului propriu. ANAF şi Vama instituie acum reguli clare și criterii obiective. Astfel, pentru produsele din tutun, într-un interval de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată, cantitățile transportate nu pot depăși limitele legale, iar pentru băuturile alcoolice, limita de referință în care este permis transportul cantităților permise în România se stabileşte la un an”, a scris ministrul interimar pe Facebook.

Acestea urmăresc să prevină situațiile în care transporturile repetate, care prin frecvență și cantitate pot indica desfășurarea unei activități economice, inclusiv ilicite, sunt prezentate ca simple cumpărături destinate consumului personal.

Noul ordin stabilește și un regim de sancțiuni. Depășirea limitelor prevăzute poate atrage amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei, precum și confiscarea produselor transportate.

„Noile reguli se aplică transporturilor realizate pentru uz propriu, în scop personal și necomercial. Regulile intervin pentru a preveni situațiile în care transporturile repetate care, prin frecvență și cantitate, pot indica desfășurarea unei activități economice, inclusiv ilicite, sunt tratate ca simple cumpărături destinate consumului personal. Totodată, noul ordin stabileşte sancțiuni clare: depăşirea limitelor prevăzute poate atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei, precum și confiscarea produselor”, a mai scris ministrul interimar.

Totodată, la nivelul Autorității Vamale Române este instituit Registrul electronic de evidență a introducerilor ocazionale de produse accizabile. Acest sistem va permite autorităților să dețină o evidență și o trasabilitate clară privind istoricul transporturilor și să aplice în mod unitar aceleași reguli tuturor persoanelor.

Prin acest nou set de măsuri, autoritățile urmăresc menținerea dreptului românilor de a cumpăra produse supuse accizelor din alte state membre ale Uniunii Europene pentru consum propriu, în limitele cantitative legale, dar și introducerea unor criterii temporale clare care să delimiteze transporturile ocazionale de cele care pot avea caracter comercial.

În același timp, ordinul urmărește închiderea portițelor prin care cumpărăturile declarate pentru uz personal pot ascunde activități comerciale nefiscalizate sau forme de contrabandă.