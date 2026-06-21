Revolut face o modificare pentru clienții din România. Ce se întâmplă cu IBAN-urile

Revolut a transmis o informare adresată clienților din România privind modificări care vor intra în vigoare în anul 2026. Compania anunță că toate IBAN-urile lituaniene asociate conturilor utilizatorilor din România vor fi dezactivate definitiv începând cu data de 18.08.2026.

Măsura vizează conturile care au păstrat acest tip de identificator bancar după procesele interne de actualizare. Potrivit notificării, schimbarea face parte dintr-o etapă tehnică planificată la nivelul infrastructurii bancare. Clienții Revolut au primit mesaje directe prin care sunt anunțați despre această modificare a IBAN-urilor. În notificare este precizat explicit:

„Stimate client, ai un IBAN lituanian inactiv asociat contului tău. Acest IBAN va fi dezactivat definitiv pe 18/08/2026. Contul și plățile tale nu vor fi afectate”. Mesajul subliniază că este vorba despre un IBAN inactiv, asociat conturilor înainte de migrarea către sucursala din România. Comunicarea este realizată gradual, prin canale oficiale ale companiei.

IBAN-ul lituanian a fost atribuit inițial conturilor deschise înainte ca utilizatorii să fie transferați către structura locală a băncii. Ulterior, conturile au fost migrate către sucursala din România a Revolut Bank UAB. În acest proces, noile coordonate bancare au devenit cele utilizate în mod curent pentru operațiuni financiare. IBAN-urile vechi au rămas active doar formal, fără utilizare în tranzacțiile curente.

Potrivit informațiilor transmise, clienții nu trebuie să întreprindă nicio acțiune pentru a continua utilizarea conturilor. Toate plățile, transferurile și debitările directe funcționează deja pe baza IBAN-ului românesc asociat conturilor. IBAN-ul lituanian nu mai este utilizat în fluxurile obișnuite de tranzacționare. După data de 18.08.2026, acesta va fi eliminat complet din sistemele active.

Revolut este o companie fintech fondată în 2015, cunoscută pentru aplicația mobilă prin care utilizatorii pot gestiona conturi bancare digitale, plăți internaționale și schimburi valutare într-un mod rapid, direct din telefon. Serviciile sale sunt utilizate pe scară largă în Europa, inclusiv în România, unde baza de clienți a crescut constant în ultimii ani.

Platforma funcționează ca un cont multivalutar, permițând deținerea și conversia banilor în zeci de monede la cursuri de schimb apropiate de cele interbancare. Utilizatorii pot trimite bani către alte conturi, pot efectua plăți cu carduri fizice sau virtuale și pot accesa servicii suplimentare precum economisire automată, investiții în acțiuni, criptomonede sau metale prețioase, în funcție de planul ales.

În România, compania operează prin infrastructură bancară europeană și a trecut printr-un proces gradual de integrare în cadrul reglementărilor locale și europene. Acest lucru a dus la atribuirea de IBAN-uri locale pentru o parte dintre utilizatori, utilizate pentru salarii, transferuri sau plăți recurente, în funcție de etapa de migrare a fiecărui cont.

Un aspect important al serviciului este faptul că toate operațiunile sunt gestionate exclusiv din aplicație, fără sucursale fizice. Interacțiunea cu banca se face digital, iar suportul clienți este oferit prin chat integrat. Această structură a contribuit la extinderea rapidă a companiei pe piețe multiple, inclusiv în Europa Centrală și de Est.