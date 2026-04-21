Revolut, compania globală de fintech cu peste 70 de milioane de clienți retail la nivel global, a dat publicității azi cele mai recente cifre privind transferurile internaționale de fonduri realizate de utilizatorii săi. Revolut a facilitat peste 4 milioane de transferuri internaționale pentru utilizatorii români, în primul trimestru al anului 2026.

Datele confirmă faptul ca Revolut a devenit opțiunea principală pentru transferurile internaționale de bani, conectând România la 120 de coridoare pentru transferuri inbound și la 151 de destinații pentru cele outbound. Astfel, în perioada indicată, cu Revolut s-au trimis și s-au primit în țară fonduri de peste 1 miliard de euro.

Datele arată că remitențele (remiterile) inbound rămân la baza fluxurilor, cu 980 de milioane de euro trimise în România din străinătate. Germania (223 milioane de euro) și Regatul Unit (173 milioane de euro) continuă să fie principalele surse de fonduri, reprezentând împreună aproape 40% din totalul banilor care intră în țară.

În timp ce Regatul Unit și Germania conduc în ceea ce privește volumul, Irlanda se remarcă prin impactul individual, cu o valoare medie a tranzacției de 608 euro, aproape dublu față de cea a Regatului Unit (276 de euro).

Primul trimestru al anului a marcat și o schimbare semnificativă pentru peisajul financiar al regiunii, Germania devenind partenerul principal al României pentru remiterile de fonduri prin Revolut.

În premieră, Germania a fost principala țară – sursă, dar și destinație pentru primirea și trimiterea de transferuri internaționale, atât ca volum, cât și ca număr de tranzacții. Unul din patru transferuri internaționale de bani a fost din Germania și 22% din suma totală trimisă, în timp ce una din cinci tranzacții de ieșire și 27% din suma totală remisă din România au avut ca destinație Germania.

Coridorul pentru fondurile care intră în România rămâne consistent, fiind înregistrate 2,7 milioane de transferuri în primele trei luni din 2026. După Germania, cele mai frecvente surse de fonduri au fost Marea Britanie, Țările de Jos, Belgia și Italia.

În schimb, din România s-au trimis 1,280 milioane de transferuri în străinătate în aceeași perioadă. În timp ce Germania a ocupat primul loc pentru fondurile trimise în străinătate, clasamentul destinațiilor de pe pozițiile următoare s-a modificat ușor, cu Țările de Jos pe locul al doilea, înaintea Marii Britanii, Belgiei și Franței.

În timp ce coridoarele europene continuă să domine clasamentele, datele relevă o diaspora și o forță de muncă prezentă în România din ce în ce mai globalizată. Top 20 al destinațiilor pentru banii trimiși din România include acum piețe non-UE semnificative, cum ar fi Statele Unite, Turcia, Indonezia, Emiratele Arabe Unite.

Creșterea transferurilor către țările din APAC—în special India, Indonezia și Filipine—reflectă comunitatea internațională în expansiune din România care folosește Revolut pentru transferuri de bani simple, convenabile și competitive către țările lor de origine.

Datele evidențiază importanța tot mai mare a Statelor Unite și a Emiratelor Arabe Unite ca și coridoare de transfer de mare valoare, o tendință deosebit de notabilă având în vedere evoluțiile geopolitice și economice globale recente. Cu 29 de milioane de euro trimiși în Emiratele Arabe Unite și 37 de milioane de euro în SUA, aceste destinații subliniază natura globală în creștere a economiei românești, care depășește granițele europene tradiționale pentru a accesa hub-uri financiare globale. Totodată, indică importanța pe care transferurile digitale de fonduri o dețin în perioade de impredictibilitate economică, politică sau de mișcare a populației.

„Gestionarea a peste 4 milioane de tranzacții într-un singur trimestru arată că Revolut nu mai este doar o alternativă, ci este principala punte financiară pentru utilizatorii români. Fie că este vorba de familii care primesc sprijin din Germania sau de profesioniști din România care trimit bani către SUA, EAU și India, utilizatorii noștri aleg viteza și transparența. Să vedem o activitate atât de robustă prin aceste coridoare financiare marchează un nou capitol în integrarea economică globală a României și suntem mândri să fim platforma care conectează utilizatorii noștri cu fiecare colț al lumii”, a explicat Florina Moisei, Country Manager Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Remiterile internaționale de bani contribuie semnificativ la economia globală și, în același timp, la incluziunea financiară pe plan local. Peste 80 de țări din lume se bazează pe transferurile internaționale de la diaspora pentru mai mult de 3% din PIB-ul lor, în timp ce 1 miliard de oameni sunt implicați în trimiterea și primirea de remiteri de bani.

Fintech-urile globale precum Revolut și băncile digitale contribuie semnificativ la construirea de coridoare globale pentru trimiterea și primirea de bani, estimându-se că 50% din totalul remitențelor sunt trimise la nivel mondial prin canale digitale potrivit familyremittances.org.