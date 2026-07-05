Conflictele geopolitice schimbă turismul mondial. Un nou raport OECD arată cum se transformă industria în 2026

Turismul internațional continuă să crească în 2026, însă conflictele geopolitice și noile comportamente ale călătorilor determină statele să își regândească strategiile de dezvoltare a acestui sector, potrivit celui mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Conform raportului „OECD Tourism Trends and Policies 2026”, numărul sosirilor internaționale în statele membre OECD a crescut cu aproximativ 3,4% în 2025, atingând un nivel record de 847 de milioane de turiști. Totuși, raportul avertizează că tensiunile geopolitice, modificarea preferințelor turiștilor și fenomenele meteorologice extreme vor obliga destinațiile turistice să își consolideze capacitatea de anticipare și adaptare la situații de incertitudine.

Aproximativ o treime dintre statele OECD estimează că performanțele turistice vor depăși nivelurile din 2025 până la sfârșitul acestui an, multe dintre acestea urmând să stabilească noi recorduri. Evoluțiile diferă însă considerabil de la o țară la alta, conform Euronews.

Cele mai mari creșteri ale numărului de turiști internaționali în 2025 au fost înregistrate în Finlanda, cu un avans de 16,5%, urmată de Japonia, cu 15,8%, Coreea de Sud, cu 15,7%, și Norvegia, cu 12,5%. Aceste rezultate vin după o recuperare puternică înregistrată în 2024 de Japonia și Coreea de Sud, unde numărul turiștilor crescuse cu 47,1%, respectiv 48,4%, pe fondul extinderii conexiunilor de transport și al deprecierii yenului.

În schimb, numărul turiștilor internaționali a continuat să scadă în Canada, cu 0,6%, în Germania, cu 0,8%, în Irlanda, cu 2,8%, și în Statele Unite ale Americii, cu 5,5%, aceste state nereușind încă să revină la nivelurile de dinaintea pandemiei.

De asemenea, turismul internațional din Israel continuă să fie grav afectat de conflictele din Orientul Mijlociu, numărul sosirilor internaționale rămânând cu 70,8% sub nivelul de dinaintea pandemiei.

Raportul OECD arată că războiul din Orientul Mijlociu a perturbat fluxurile turistice globale și a majorat costurile de călătorie, afectând încrederea turiștilor. Cele mai afectate sunt statele din regiune și destinațiile care depind de conexiunile aeriene cu țările din Golful Persic, iar efectele acestor perturbări ar putea continua și în perioada următoare.

În plus, preocupările legate de siguranță, costuri și eventualele anulări determină tot mai mulți turiști să aleagă destinații familiare și mai accesibile, să opteze pentru sejururi mai scurte și pentru variante de călătorie cu costuri reduse.

Fenomenele meteorologice extreme, precum valurile de căldură, incendiile de vegetație și cicloanele, au devenit un factor important în alegerea destinației și a perioadei de vacanță. Din acest motiv, raportul recomandă integrarea evaluării riscurilor, a sistemelor de avertizare timpurie și a mecanismelor de răspuns la crize în planificarea turistică.

Mai multe state au implementat deja aplicații de alertă multilingve pentru turiști, precum aplicația „Safety Tips” din Japonia, sistemul „AT-Alert” din Austria, aplicația 112 din Croația și sistemul european MeteoAlarm, care transmit în timp real avertizări privind furtunile, incendiile de vegetație și temperaturile extreme.

Raportul subliniază, de asemenea, necesitatea investițiilor în infrastructuri turistice rezistente la fenomenele meteorologice extreme, inclusiv prin utilizarea unor soluții bazate pe natură.

Unele orașe au început deja să integreze măsuri de protecție împotriva căldurii în oferta turistică. Un exemplu este orașul Madrid, unde programul Refúgiate en la cultura promovează muzeele drept spații climatizate de refugiu în timpul valurilor de căldură.

Raportul OECD atrage atenția și asupra necesității dezvoltării unui turism mai responsabil, care să aducă beneficii comunităților locale. Specialiștii recomandă distribuirea fluxurilor de turiști către zone pregătite să îi primească, investiții în infrastructură comună și integrarea turismului în strategiile mai ample de dezvoltare regională.

Aceste măsuri ar putea conduce la extinderea programelor de certificare pentru afacerile locale, la dezvoltarea turismului comunitar și la introducerea unor stimulente pentru cheltuirea banilor în afara marilor lanțuri comerciale.

În același timp, tot mai multe destinații turistice ar putea introduce taxe pentru turiști, limite privind numărul de vizitatori, sisteme de acces programat sau politici de promovare a orașelor secundare și a călătoriilor în extrasezon, pentru a reduce supraaglomerarea și a distribui mai echilibrat fluxurile turistice.