Schimbare neașteptată la Bacalaureat 2026. Cum arată rezultatele înainte de contestații

Rata de promovare înregistrată la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 este de 33,8%, înainte de soluționarea contestațiilor, potrivit rezultatelor anunțate marți de Ministerul Educației.

Procentul este cu peste cinci puncte mai mare decât cel consemnat la prima afișare a rezultatelor din sesiunea similară a anului trecut, când rata de promovare a fost de 28,4%.

Mai exact, datele Ministerului Educației arată că rata cumulată de promovare, calculată pentru toți candidații, ajunge astfel la 33,8%. Potrivit instituției, aceasta este cea mai ridicată rată de succes înregistrată în sesiunea a doua de Bacalaureat în actualul format de organizare și desfășurare a examenului, stabilit prin Legea 1/2011.

„Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi, 18 august, ora 08:00, rezultatele înregistrate în a doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat din acest an (înainte de contestații).

Prezentate sintetic, datele statistice agregate relevă următoarea situație:

Rată cumulată de promovare (toții candidații): 33,8% (în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară a anului trecut: 28,4%). De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare/desfășurare a examenului de bacalaureat (conform Legii 1/2011).

Număr total de candidați promovați: 9.623 (dintre aceștia, 6.700 de candidați sunt din promoția curentă, ceea ce indică o rată de reușită de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare = rată de reușită de 31,6%).

Rată de participare: 85,1%: s-au prezentat 28.481 de candidaţi din totalul celor 33.455 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni).

5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99”, se arată în comunicat.

În total, 9.623 de candidați au promovat examenul în această etapă. Dintre aceștia, 6.700 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 34,9%. Alți 2.923 de candidați sunt absolvenți ai unor promoții anterioare. În cazul acestora, rata de promovare a fost de 31,6%.

Vizualizarea lucrărilor scrise este programată marți, între orele 14:00 și 18:00. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 19 și 20 august, inclusiv prin mijloace electronice.

Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării. În același timp, candidații care aleg să își vadă lucrările nu sunt obligați să conteste notele primite.

„Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații (aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice) sunt programate astăzi (în intervalul orar 14:00 – 18:00), respectiv în zilele de 19 și 20 august 2026 (informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-urile inspectoratelor școlare județene)”, mai transmite ministerul.

Vizualizarea are un caracter strict informativ și nu presupune recorectarea lucrărilor. Pentru candidații minori, accesul la lucrare este permis obligatoriu în prezența unui părinte sau a reprezentantului legal.

Candidații care solicită reevaluarea trebuie să completeze, să semneze și să depună sau să transmită electronic o declarație-tip. Prin acest document, aceștia confirmă că au luat cunoștință de faptul că nota stabilită după soluționarea contestației poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială.

Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026 urmează să fie publicate luni, 24 august, după soluționarea contestațiilor.

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise. În plus, media finală a examenului trebuie să fie de minimum 6.

Rata de promovare comunicată de Ministerul Educației este calculată raportat la totalul candidaților care s-au prezentat la examen. În această categorie sunt incluși și candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Rezultatele prezentate înainte de contestații indică o rată de promovare de 33,8%, 9.623 de candidați promovați și 28.481 de candidați prezenți la examen din cei 33.455 înscriși.