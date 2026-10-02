Prețurile producției industriale au crescut puternic în august. A fost înregistrat un avans de 11,8% într-un singur an

Prețurile producției industriale pe total, respectiv piața internă și piața externă, au crescut în luna august 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu august 2025. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în august 2026 prețurile producției industriale pe total au fost cu 2,1% mai mari față de iulie 2026 și cu 11,8% peste nivelul din august 2025.

Indicele prețurilor producției industriale pe total a ajuns în august 2026 la 102,11 față de iulie 2026 și la 111,82 față de august 2025. Pe piața internă, indicele prețurilor producției industriale a fost de 102,66 în august 2026 față de iulie 2026, ceea ce indică o creștere de 2,66%. Comparativ cu august 2025, indicele a fost de 112,52, corespunzător unei creșteri de 12,52%.

Pe piața externă, indicele a fost de 100,72 în august 2026 față de iulie 2026, respectiv de 110,04 față de august 2025. Astfel, prețurile producției industriale de pe piața externă au crescut cu 0,72% într-o lună și cu 10,04% într-un an, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele pentru august 2026 arată evoluții diferite în funcție de marile grupe industriale. În industria bunurilor intermediare, indicele prețurilor producției industriale a fost de 100,20 față de iulie 2026 și de 110,92 față de august 2025.

În industria bunurilor de capital, indicele a ajuns la 99,95 față de luna precedentă și la 105,98 față de august 2025.

Pentru industria bunurilor de folosință îndelungată, indicele a fost de 100,51 față de iulie 2026 și de 103,41 față de august 2025.

În industria bunurilor de uz curent, indicele a fost de 100,64 față de iulie 2026 și de 105,29 față de august 2025.

Cea mai ridicată creștere lunară dintre marile grupe industriale prezentate a fost în industria energetică. Indicele a ajuns aici la 105,73 față de iulie 2026. Comparativ cu august 2025, indicele industriei energetice a fost de 120,34.

În industria extractivă, indicele prețurilor producției industriale a fost de 100,36 în august 2026 față de iulie 2026 și de 112,67 față de august 2025.

Pentru extracția cărbunelui superior și inferior, indicele a fost de 98,81 față de iulie 2026 și de 114,15 față de august 2025.

În cazul extracției petrolului brut și a gazelor naturale, indicele a fost de 100,30 față de luna precedentă și de 117,16 față de august 2025.

Pentru extracția minereurilor metalifere, datele sunt marcate cu „c” pentru ambele perioade de comparație.

La alte activități extractive, indicele a fost de 99,93 față de iulie 2026 și de 103,91 față de august 2025.

În cazul activităților de servicii anexe extracției, indicele a fost de 100,52 față de iulie 2026 și de 106,54 față de august 2025.

În industria prelucrătoare, indicele prețurilor producției industriale a fost de 101,06 în august 2026 față de iulie 2026 și de 110,52 față de august 2025.

Industria alimentară a înregistrat un indice de 100,62 față de iulie 2026 și de 103,84 față de august 2025.

La fabricarea băuturilor, indicele a fost de 100,98 față de luna precedentă și de 107,64 față de august 2025.

Pentru fabricarea produselor din tutun, valorile au fost de 102,01 față de iulie 2026 și de 109,30 față de august 2025.

În fabricarea produselor textile, indicele a fost de 100,54 față de iulie 2026 și de 104,38 față de august 2025.

La fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, indicele a fost de 100,16 față de iulie 2026 și de 107,14 față de august 2025.

În sectorul tăbăcirii și finisării pieilor, al fabricării articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, precum și al preparării și vopsirii blănurilor, indicele a fost de 100,37 față de iulie 2026 și de 105,61 față de august 2025.

Pentru prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, precum și pentru fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite, indicele a fost de 100,35 față de iulie 2026 și de 110,80 față de august 2025.

În fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, indicele a fost de 100,58 față de luna precedentă și de 105,31 față de august 2025.

La tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, indicele a fost de 100,80 față de iulie 2026 și de 107,69 față de august 2025.

Una dintre cele mai importante evoluții a fost înregistrată la fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului. Indicele a ajuns la 113,27 față de iulie 2026 și la 168,57 față de august 2025.

În fabricarea substanțelor și a produselor chimice, indicele a fost de 100,66 față de iulie 2026 și de 116,23 față de august 2025.

Pentru fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, indicele a fost de 99,97 față de iulie 2026 și de 105,74 față de august 2025.

În fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, indicele a fost de 100,08 față de iulie 2026 și de 115,41 față de august 2025.

La fabricarea altor produse din minerale nemetalice, valorile au fost de 100,63 față de iulie 2026 și de 105,56 față de august 2025.

În industria metalurgică, indicele prețurilor producției industriale a fost de 98,18 față de iulie 2026 și de 110,97 față de august 2025.

Pentru industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, indicele a fost de 101,06 față de luna precedentă și de 109,85 față de august 2025.

La fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, indicele a fost de 100,41 față de iulie 2026 și de 108,01 față de august 2025.

În fabricarea echipamentelor electrice, indicele a fost de 100,54 față de iulie 2026 și de 109,26 față de august 2025.

Pentru fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate în altă parte, indicele a fost de 98,22 față de iulie 2026 și de 105,44 față de august 2025.

În fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, indicele a fost de 100,14 față de iulie 2026 și de 105,80 față de august 2025.

La fabricarea altor mijloace de transport, indicele a fost de 100,95 față de iulie 2026 și de 104,66 față de august 2025.

În fabricarea de mobilă, indicele a fost de 100,52 față de iulie 2026 și de 106,43 față de august 2025.

Pentru alte activități industriale n.c.a., indicele a fost de 100,86 față de iulie 2026 și de 106,17 față de august 2025.

În cazul reparării, întreținerii și instalării mașinilor și echipamentelor, indicele a fost de 100,54 față de iulie 2026 și de 101,84 față de august 2025.

În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, indicele prețurilor producției industriale a fost de 105,00 față de iulie 2026 și de 114,95 față de august 2025. Această categorie apare în datele furnizate de două ori, cu aceleași valori de 105,00 și 114,95.

În cazul distribuției apei, salubrității, gestionării deșeurilor și activităților de decontaminare, indicele a fost de 100,00 față de iulie 2026 și de 114,73 față de august 2025.

Pentru captarea, tratarea și distribuția apei, indicele a fost, de asemenea, de 100,00 față de iulie 2026 și de 114,73 față de august 2025.