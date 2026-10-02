Noua regulă pentru bagajul de mână. Ce rămâne gratuit și pentru ce vei putea plăti în plus

Pentru o plecare de câteva zile în Europa, mulți pasageri încearcă să călătorească cât mai simplu: un rucsac mic, câteva lucruri esențiale și un bilet cumpărat la un preț cât mai bun. Problemele apar însă atunci când bagajul nu mai încape sub scaun și apare întrebarea dacă pentru un troler trebuie plătit în plus.

Regulile diferă de la o companie aeriană la alta, iar ceea ce este inclus într-un tarif poate fi considerat serviciu suplimentar la un alt transportator. Din 2027, această situație ar urma să se schimbe pentru pasagerii din Uniunea Europeană.

Costul afișat la începutul rezervării poate ajunge însă să fie mai mare atunci când pasagerul adaugă un bagaj de mână. Regulile privind dimensiunile și bagajele incluse în tarif diferă în prezent de la o companie aeriană la alta, iar aceste diferențe pot influența semnificativ prețul final al călătoriei.

O revizuire a drepturilor pasagerilor aerieni la nivelul Uniunii Europene ar urma să aducă modificări în această privință. Pentru călători, unul dintre reperele vehiculate este octombrie 2027. Data nu este însă stabilită oficial, iar aplicarea noilor norme depinde de parcurgerea etapelor legislative prevăzute la nivel european, potrivit reisereporter.de.

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat în vara anului 2026 revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni. Consiliul UE a aprobat noile prevederi la 13 iulie 2026, însă nu a fost stabilită încă o zi exactă pentru intrarea lor în vigoare.

Potrivit comunicării publicate la acel moment, după aprobarea finală de către Parlamentul European și statele membre, normele urmează să intre în vigoare la „12 luni și 20 de zile de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”. Prin urmare, calendarul exact nu poate fi stabilit în această etapă.

Organizația britanică pentru protecția consumatorilor „Which?” estimează că noile reguli ar putea intra în vigoare cel mai devreme în octombrie 2027. Aceeași perioadă este indicată și de publicația „Independent”, care citează informații furnizate de compania aeriană Easyjet. Ziua exactă la care prevederile vor deveni aplicabile nu este cunoscută.

Până la intrarea efectivă în vigoare a noilor prevederi, pasagerii trebuie să respecte în continuare condițiile stabilite de fiecare companie aeriană, inclusiv cele referitoare la dimensiunea și numărul bagajelor permise în funcție de tariful cumpărat.

Una dintre modificările prevăzute de noile norme se referă la obiectul personal pe care pasagerul îl poate așeza sub scaunul aflat în fața sa. Potrivit prevederilor menționate, fiecare pasager ar urma să poată lua gratuit la bord un astfel de obiect personal.

În această categorie se pot încadra o geantă mică sau un rucsac, cu condiția să respecte dimensiunile prevăzute. Limita indicată este de 40 × 30 × 15 centimetri, iar obiectul trebuie să poată fi introdus sub scaunul din fața pasagerului.

Prin această regulă este stabilită mai clar categoria de bagaj de dimensiuni reduse pe care pasagerii ar urma să o poată transporta fără plata unei taxe suplimentare. Măsura se referă însă la obiectul personal care poate fi depozitat sub scaun și nu trebuie confundată cu un troler sau cu o valiză de cabină de dimensiuni mai mari.

În cazul bagajelor de cabină mai mari, situația prevăzută de noile norme este diferită. Regulile europene nu stabilesc o singură dimensiune și o singură greutate care să fie valabile pentru toate trolerele și valizele transportate în cabină.

Companiile aeriene vor putea în continuare să stabilească propriile condiții pentru bagajele de cabină mai mari. Prin urmare, faptul că un obiect personal de dimensiuni reduse ar urma să fie transportat gratuit nu înseamnă că orice troler va putea fi luat în avion fără costuri suplimentare.

O schimbare este prevăzută însă în privința modului în care sunt prezentate ofertele. Companiile aeriene ar urma să afișeze prețul biletului înainte de începerea procesului propriu-zis de rezervare, astfel încât costul asociat unui bagaj de mână să fie reflectat în informațiile privind oferta.

Scopul acestei modificări este ca pasagerii să poată compara mai ușor prețurile practicate de diferiți transportatori. Pentru o persoană care analizează mai multe variante de zbor, diferența dintre prețul de bază și costul total al călătoriei ar trebui să fie mai ușor de identificat.

Noile prevederi nu obligă toate companiile aeriene să includă în tariful de bază toate categoriile de bagaje. Transportatorii vor putea păstra în continuare mai multe tipuri de tarife, precum Basic, Light sau Flex.

Astfel, poate exista în continuare un bilet cu un preț redus care să nu includă un bagaj de mână mai mare, în afara obiectului personal care ar urma să fie transportat gratuit. Pasagerii care călătoresc doar cu un rucsac de dimensiuni mici vor putea opta pentru un tarif mai ieftin.

Separarea serviciilor nu este eliminată. Pasagerii care doresc să transporte un bagaj mai mare sau să beneficieze de alte servicii vor trebui în continuare să verifice condițiile asociate tarifului pe care îl aleg.

Elementul care se modifică este modul de prezentare a costurilor. Prețurile ar trebui să fie afișate într-o formă mai transparentă, astfel încât pasagerii să poată identifica mai ușor costul efectiv al călătoriei și serviciile incluse în oferta aleasă.

Regulile referitoare la bagajul de mână au reprezentat în ultimii ani un subiect de dispută între organizațiile pentru protecția consumatorilor și companiile aeriene. Organizațiile de profil susțin că un bagaj de mână considerat rezonabil ar trebui inclus în prețul biletului, fără taxe suplimentare.

În practică, numeroase tarife dintre cele mai ieftine permit gratuit doar o geantă de dimensiuni mici, care poate fi introdusă sub scaunul pasagerului. Pentru un troler sau pentru un alt bagaj de dimensiuni mai mari poate fi percepută o taxă suplimentară, în funcție de companie și de tariful ales.

Diferențele nu se referă doar la preț. Companiile aeriene stabilesc condiții distincte și în privința dimensiunilor și greutății bagajelor, ceea ce înseamnă că regulile aplicabile unui pasager pot fi diferite de cele valabile pentru un alt transportator.

Federația organizațiilor germane pentru protecția consumatorilor, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), a acționat în 2025 împotriva mai multor companii aeriene. Organizația a criticat, printre altele, tratarea bagajului de mână ca serviciu suplimentar pentru care pasagerii trebuie să plătească.