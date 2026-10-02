Cum te poți informa despre prețul produselor când cumperi online. O platformă îi ajută pe români să economisească milioane de lei

Heureka Group a încheiat anul fiscal 2026 cu venituri și cash flow în creștere, continuând în același timp investițiile în dezvoltarea platformelor sale din Europa Centrală și de Est. Grupul și-a majorat veniturile față de anul precedent, free cash flow-ul a crescut cu 9%, iar rezultatul net s-a îmbunătățit cu peste 20%.

În România, dezvoltarea grupului s-a reflectat prin atingerea unui nou prag de către Compari.ro. Platforma a ajuns la peste 1 milion de produse disponibile pentru cumpărare directă prin intermediul său, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea marketplace-ului local.

În anul fiscal 2026, veniturile Heureka Group au crescut comparativ cu anul fiscal anterior. În același timp, free cash flow-ul a avansat cu 9% de la un an la altul, iar rezultatul net al grupului s-a îmbunătățit cu peste 20% față de anul fiscal precedent.

Rezultatele au fost obținute în contextul în care Heureka Group își consolidează poziția pe nouă piețe din Europa Centrală și de Est. Platformele grupului ajung lunar la până la 30 de milioane de utilizatori.

În ultimul an fiscal, consumatorii de pe piețele pe care este prezent Heureka Group au economisit peste 200 de milioane de euro cu ajutorul platformelor sale.

În cel mai recent sezon de vârf pentru cumpărăturile online, desfășurat în perioada octombrie-decembrie, Heureka Group a adus cu 2,5 milioane mai mulți potențiali clienți partenerilor săi comerciali comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

CEO-ul Heureka Group, David Chmelař, a evidențiat faptul că rezultatele anului fiscal confirmă existența unor baze solide pentru business. În opinia sa, chiar și în condițiile unei creșteri moderate a veniturilor, grupul a reușit să genereze cu 9% mai mult free cash flow față de anul anterior, ceea ce indică o administrare eficientă a activității și transformarea performanței operaționale în rezultate financiare concrete.

„Anul trecut a confirmat faptul că businessul nostru are baze solide. Chiar și în contextul unei creșteri moderate a veniturilor, am generat cu 9% mai mult free cash flow decât în anul precedent. Acest lucru arată că știm să administrăm eficient businessul și să transformăm performanța în rezultate financiare concrete”, a explicat David Chmelař, CEO Heureka Group.

În România, creșterea Heureka Group este reflectată și de dezvoltarea continuă a Compari.ro. Platforma a ajuns la peste 1 milion de produse disponibile pentru cumpărare directă, consolidându-și oferta de marketplace.

Prin această dezvoltare, consumatorii au acces la o gamă tot mai largă de produse și oferte disponibile într-un singur loc.

Pragul de 1 milion de produse susține și rolul Compari.ro de ghid de cumpărături. Platforma îi ajută pe utilizatori să navigheze mai ușor în mediul de cumpărături online, să compare opțiunile disponibile și să ia decizii de achiziție mai informate.

În ultimele 12 luni, Compari.ro a ajutat consumatorii români să economisească aproximativ 4,09 milioane de lei. Suma este echivalentă cu circa 775.000 de euro.

Economiile au fost facilitate prin compararea ofertelor și identificarea unor opțiuni cu un raport mai bun între preț și valoare.

Sorin Dochian, Managing Director al Compari.ro, a explicat că atingerea pragului de peste 1 milion de produse indică o relevanță tot mai mare a platformei pentru consumatorii români interesați să ia decizii de cumpărare informate. Potrivit acestuia, obiectivul nu este doar extinderea numărului de produse disponibile, ci și sprijinirea consumatorilor în navigarea unei piețe de e-commerce foarte aglomerate, compararea opțiunilor cu încredere și obținerea unei valori mai mari din achizițiile realizate.

„Atingerea acestui prag arată că platforma Compari.ro devine o destinație tot mai relevantă pentru consumatorii români care vor să ia decizii de cumpărare informate. Obiectivul nostru nu este doar să extindem numărul de produse disponibile, ci și să îi ajutăm pe oameni să navigheze mai ușor într-o piață de e-commerce foarte aglomerată, să își compare opțiunile cu încredere și, în final, să obțină mai multă valoare din achizițiile lor”, a spus Sorin Dochian, Managing Director, Compari.ro.

Dezvoltarea Compari.ro în România este aliniată strategiei generale a Heureka Group, care urmărește să facă experiența cumpărăturilor online mai simplă, mai sigură și mai transparentă.

Strategia combină compararea produselor și a prețurilor cu informații verificate și date de piață.

Tehnologia reprezintă, de asemenea, o direcție importantă de dezvoltare pentru Heureka Group. În 2025, compania și-a extins semnificativ utilizarea inteligenței artificiale la nivelul platformelor sale.

Inteligența artificială este folosită inclusiv pentru asocierea automată a ofertelor, căutare inteligentă și recomandări personalizate.

Procesele susținute de inteligența artificială permit în prezent grupului să gestioneze lunar 5 milioane de asocieri de produse. Totodată, sunt adăugați 4 milioane de parametri noi de produs în fiecare lună și sunt create aproximativ 300.000 de descrieri noi de produse. În anumite procese, productivitatea a crescut de până la 100 de ori ca urmare a utilizării acestor tehnologii.