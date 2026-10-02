România pregătește cel mai mare parc solar din UE. Proiectul din Arad primește 561 de milioane de euro
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Dezvoltatorul de energie regenerabilă Rezolv Energy, susținut de investitorul britanic în infrastructură sustenabilă Actis, a anunțat obținerea unui împrumut verde de 561 de milioane de euro, echivalentul a 637 de milioane de dolari, pentru dezvoltarea celui mai mare parc solar onshore din Uniunea Europeană, în România.
Bani europeni și finanțare bancară pentru cel mai mare parc solar din România
Finanțarea este acordată de un consorțiu format din 14 creditori și va susține proiectul Dama Solar, care urmează să fie construit în județul Arad, în vestul țării. Potrivit Rezolv Energy, proiectul se va număra printre cele mai mari dezvoltări solare din Europa și va fi cea mai mare investiție de acest tip din Uniunea Europeană la momentul finalizării, programată pentru anul 2028.
Împrumutul este susținut de o investiție-ancoră din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), care beneficiază de o garanție InvestEU. Structura finanțării reunește atât instituții financiare internaționale, cât și bănci comerciale implicate în susținerea proiectului energetic.
Printre creditorii comerciali se numără Erste Group, UniCredit, Société Générale și Raiffeisen Bank. La finanțarea proiectului participă, de asemenea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională și Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB), potrivit celor relatate de Reuters.
Finanțare pentru proiectul Dama Solar din Arad
Rezolv Energy a precizat că împrumutul va contribui la finanțarea lucrărilor de construcție pentru Dama Solar. Proiectul este amplasat în județul Arad și este destinat să devină unul dintre cele mai mari parcuri solare din Europa după finalizare, cu termenul de punere în funcțiune stabilit pentru 2028.
Dama Solar beneficiază și de sprijinul acordat prin mecanismul contractelor pentru diferență (CfD). Proiectul a primit anul trecut două astfel de contracte de la guvernul României, în cadrul schemei de sprijin pentru producția de energie cu emisii reduse de carbon.
Schema este finanțată din fonduri ale Uniunii Europene și utilizează mecanismul CfD pentru stabilirea prețului energiei la un nivel convenit pentru o perioadă de 15 ani. Cele două contracte obținute de Dama Solar fac parte din acest mecanism de susținere a proiectelor de producție de energie cu emisii reduse de carbon.
Finanțarea de 561 de milioane de euro se adaugă astfel măsurilor de sprijin deja obținute pentru proiectul din județul Arad. Împrumutul verde acordat de consorțiul de creditori este destinat lucrărilor necesare pentru dezvoltarea parcului solar, care are ca termen de finalizare anul 2028.
Portofoliu de 2,3 GW în România și Bulgaria
Rezolv Energy deține în prezent un portofoliu cu o capacitate totală de 2,3 GW, format din proiecte solare și eoliene dezvoltate în România și Bulgaria. Activele companiei se află în diferite etape, de la proiecte deja operaționale până la investiții aflate în construcție sau în stadii avansate de finanțare.
Compania este susținută de Actis, investitor britanic specializat în infrastructură sustenabilă. Proiectele din portofoliul Rezolv Energy includ atât capacități solare, cât și eoliene, dezvoltate pe piețele din România și Bulgaria.
Dama Solar reprezintă una dintre investițiile majore din portofoliul companiei și este destinată pieței românești de energie. Prin finanțarea obținută de la consorțiul format din 14 creditori, proiectul trece într-o etapă de susținere financiară pentru lucrările de construcție.
La finalizarea sa, în 2028, Dama Solar este prevăzut să fie cel mai mare parc solar onshore din Uniunea Europeană, potrivit informațiilor comunicate de Rezolv Energy.
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