Dan Alexa, dezvăluiri despre banii de la Asia Express: cât au câștigat el și Gabriel Tamaș

Dan Alexa a vorbit despre banii obținuți după participarea la Asia Express, unde a făcut echipă cu Gabiriel Tamaș. Antrenorul de la Poli Timișoara a povestit cât au câștigat cei doi și a oferit detalii despre aventura pe care au trăit-o împreună în competiție.

Dan Alexa a oferit noi detalii despre participarea sa la Asia Express, unde a făcut echipă cu Gabi Tamaș. Antrenorul de la Poli Timișoara a precizat că suma obținută împreună de cei doi s-a ridicat la aproximativ 80.000 de euro.

„Am luat împreună undeva la 80.000 de euro, ceva de genul, că am câștigat trofeul. Nu vreau să vorbesc prostii, eu nu știu cât a luat el pentru că fiecare am avut contract individual. Nu știu, poate el a avut mai mult dar știu că marele premiu a fost de 35.000 de euro, care se împărțeau”, a mărturisit Dan Alexa.

Potrivit antrenorului, suma exactă încasată de fiecare dintre cei doi nu este cunoscută de el, întrucât au avut contracte individuale. Alexa a precizat însă că premiul cel mare al competiției a fost de 35.000 de euro și că acesta era împărțit.

Experiența de la Asia Express l-a scos pe Dan Alexa din rutina cu care era obișnuit. Chiar și în aceste condiții, antrenorul spune că ar accepta să participe din nou la o astfel de aventură.

„M-aș mai duce. Sunt niște trăiri… banii sunt foarte importanți dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo că banii se duc. Din fotoliu nu aveam cum să trăiesc o asemenea experiență. Eu îmi știu zona mea de confort. Mă bag într-un birou, fumez o oră, beau cinci cafele. Am niște tabieturi pe care acolo nu le poți avea”, a mai spus antrenorul de la Poli Timișoara.

Alexa a explicat că participarea la Asia Express a însemnat renunțarea temporară la obiceiurile sale și la confortul pe care îl avea în viața de zi cu zi. Pentru el, experiența a presupus o schimbare importantă față de rutina obișnuită.

Antrenorul a vorbit și despre ceea ce a considerat cea mai dificilă parte a competiției pentru el și Gabi Tamaș. Potrivit lui Dan Alexa, problemele nu au fost reprezentate de probe sau de lipsa mâncării, ci de găsirea unui loc unde cei doi să poată dormi.

„Gabi a vrut să plece cred că de două ori. Pentru noi, cel mai greu era să căutăm cazare. La noi asta era. Nu că nu mâncam, probele, pentru noi nu era nicio problemă. Noi nu am fost setați să câștigăm. Noi am vrut: Hai să ne distrăm, vedem cât stăm și plecăm”, a mai spus el.

Dan Alexa a povestit că obținerea unui loc de cazare presupunea să meargă din ușă în ușă, să discute cu oamenii și să îi convingă să îi primească. Refuzurile repetate au făcut ca această parte a competiției să fie dificilă pentru cei doi.

Cea mai dificilă situație despre care și-a amintit Alexa s-a petrecut în Vietnam. Antrenorul spune că momentul respectiv l-a făcut să observe inclusiv reacția lui Gabi Tamaș, despre care afirmă că este o persoană foarte puternică din punct de vedere fizic și mental.

„Când venea cazarea… Să batem la ușile oamenilor, să ne rugăm de ei, să spunem niște povești și să te refuze. Și am avut un moment în Vietnam, îmi aduc aminte, am intrat într-un cartier. A fost cel mai greu moment pentru că l-am văzut pe Gabi! El e monstru cap-coadă: fizic, mental, foarte orgolios, foarte puternic, foarte performant în tot ce face. Ca dovadă că unde merge câștigă. Nu există”, a mai spus fostul fotbalist la GSP.

Dan Alexa a descris astfel participarea la Asia Express prin prisma experiențelor trăite alături de Gabi Tamaș, de la competiție și probe până la situațiile în care cei doi au fost nevoiți să găsească un loc unde să înnopteze.