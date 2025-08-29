Ana-Maria Barnoschi, cunoscută publicului ca prezentatoare a emisiunii „Roata Norocului”, a decis să pună capăt colaborării cu postul Kanal D, după 14 ani petrecuți pe platourile de televiziune. Vedeta a confirmat într-un interviu pentru Unica.ro că, deocamdată, își dedică timpul proiectelor din mediul online, dar rămâne deschisă și altor provocări din televiziune.

”După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat. A fost o perioadă lungă, cu multe experiențe frumoase și oameni dragi, pentru care sunt recunoscătoare”, a spus Ana-Maria Barnoschi.

După încheierea contractului, prezentatoarea și-a rezervat vara pentru vacanțe și timp alături de familie. A vizitat Grecia, Dubai și Franța, iar alături de soțul ei a sărbătorit un an de la căsătorie printr-o escapadă romantică în Grecia.

”Vara aceasta a fost una foarte frumoasă și plină pentru mine. Am avut câteva vacanțe minunate – am fost în Grecia, în Dubai și în Franța – și m-am bucurat de locuri noi, dar și de timp petrecut cu cei dragi. A fost exact ce aveam nevoie pentru a mă relaxa și a mă încărca cu energie. Da, am sărbătorit printr-o scurtă vacanță în Grecia. Ne-am bucurat de soare, de mâncarea bună și de vibe-ul specific Greciei. A fost o ocazie perfectă să petrecem timp doar noi doi, cu discuții lungi și relaxante la malul mării Nu, relația noastră nu s-a schimbat în vreun fel. Ne iubim la fel, comunicăm la fel de deschis și frumos, iar căsătoria a venit mai mult ca o confirmare a ceea ce aveam deja. Suntem aceeași echipă și ne bucurăm de fiecare etapă împreună”, spune ea.

În prezent, Ana-Maria este activă în mediul online, unde își dezvoltă proiecte de conținut și colaborează cu diverse branduri. Nu are încă o echipă stabilă și preferă să se ocupe personal de mare parte dintre activități. Deschisă la noi experiențe, a recunoscut că ar fi tentată să participe la emisiuni de tipul Asia Express sau Power Couple, dar nu s-ar regăsi într-un format precum Survivor, potrivit Unica.

”Momentan mă concentrez doar pe partea de online. Îmi place să fiu activă în zona aceasta, să creez conținut, să comunic cu oamenii și să dezvolt proiecte care se potrivesc cu mine și cu ceea ce îmi doresc să transmit. Petrec destul de mult timp în mediul online, câteva ore bune pe zi. În prezent nu mai am o echipă stabilă cu care să colaborez, îmi caut pe cineva cu care să rezonez pe termen lung. Deocamdată mă ocup eu de aproape tot, iar pe partea de video colaborez punctual, în funcție de proiecte. Pe viitor mi-ar plăcea să continui să mă dezvolt în zona de online, să construiesc proiecte care să mă reprezinte și să ajung mai aproape de oameni prin ceea ce fac. Îmi doresc, de asemenea, să colaborez cu branduri și inițiative în care cred și care se potrivesc cu valorile mele. Sunt deschisă și la noi provocări, pentru că îmi place să învăț și să evoluez”, spune ea.

Soțul său, un om de afaceri discret, o susține în toate proiectele, iar vedeta a mărturisit că îi oferă sfaturi atunci când i se cer. În privința unui copil, Barnoschi a spus că își dorește să devină mamă „la momentul potrivit”, dar fără a pune presiune pe acest subiect.

”Soțul meu preferă să fie mai discret și așa cred că e cel mai bine. Noi comunicăm foarte bine despre toate lucrurile, inclusiv despre partea profesională, iar atunci când îmi cere un sfat, îl ofer cu drag. Îmi doresc să fiu mamă la momentul potrivit, dar nu îmi place să pun presiune pe acest subiect. Cred că astfel de lucruri vin atunci când trebuie să vină, iar până atunci mă bucur de prezent și de tot ceea ce trăim împreună”, arată ea.

Fosta prezentatoare a rămas în relații bune atât cu colegul ei de platou, Bursucu’, cât și cu membrii trupei Fly Project, cu care a colaborat în trecut. Mama ei rămâne sprijinul constant, cele două petrecând chiar trei vacanțe împreună în această vară. Cățelușii familiei sunt răsfățații casei, iar atunci când Ana-Maria călătorește, mama ei are grijă de ei.

”Am rămas în relații foarte bune cu Bursucu’. Am împărțit mulți ani frumoși pe platou, am trăit împreună momente intense și ne leagă multe amintiri. Chiar dacă acum drumurile noastre profesionale sunt diferite, păstrăm o relație de respect și prietenie. Și cu colegii de la Fly Project am rămas în relații bune, am avut mulți ani frumoși împreună și ne leagă amintiri plăcute. Mama mea este bine. Avem o relație foarte strânsă, vorbim zilnic și ne consultăm pe multe lucruri. Anul acesta chiar am fost împreună în trei vacanțe și ne-am bucurat din plin de timpul petrecut una cu cealaltă. Este sprijinul meu constant”, spune aceasta.

Vedeta a vorbit și despre cea mai dificilă experiență din viața ei: pierderea tatălui.

”Cel mai greu moment din viața mea a fost pierderea tatălui meu. Nimic nu te pregătește pentru o astfel de durere și pentru golul pe care îl lasă în suflet. Am reușit să merg mai departe cu sprijinul mamei, dar și prin terapie, care m-a ajutat să înțeleg și să gestionez mai bine tot ceea ce simțeam. Nu cred că treci vreodată peste, dar înveți să trăiești cu lipsa și să prețuiești mai mult oamenii dragi care îți sunt aproape”, spune aceasta.

Deși călătorește mult, ea recunoaște că România rămâne „acasă” și nu ia în calcul o relocare definitivă, deși în glumă a menționat că, la pensie, s-ar putea muta în Tenerife.