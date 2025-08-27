Bulgaria interzice telefoanele mobile în școli. Ministrul bulgar al Educației, Krasimir Valcev, a declarat că, cel mai probabil, măsura va intra în vigoare în noiembrie, după ce Parlamentul va adopta amendamentele la lege.

„Cel mai probabil, în luna noiembrie va intra în vigoare interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli. Asta se va întâmpla după ce Parlamentul va adopta amendamentele la lege”, a spus acesta.

Ministerul Educației pregătește, de asemenea, peste 20 de amendamente care vor fi aplicate treptat.

O modificare importantă vizează evaluarea națională la matematică, care va include și concepte din științele naturii.

Astfel, la examenul de clasa a VII-a, 8 din cele 24 de cerințe vor integra elemente de științe naturale, iar la examenul de clasa a X-a, 6 din cele 18 cerințe vor presupune aplicarea unor concepte științifice fundamentale.

Potrivit lui Valcev, „va rămâne un examen de matematică, însă unele sarcini vor cere aplicarea unor cunoștințe practice din științele naturale. Elevii nu vor trebui să memoreze formule sau definiții suplimentare, ci să rezolve probleme practice”.

Ministrul bulgar al Educației a comunicat că vor fi majorate salariile angajaților din directoratele regionale de educație, pe care le-a numit „coloana vertebrală a sistemului de învățământ”.

„Aceste structuri văd ce se întâmplă pe teren și implementează politicile noastre. Salariile lor trebuie să fie crescute, pentru că în ultimii ani au rămas în urma profesorilor”, a afirmat acesta.

Un alt obiectiv este renunțarea la învățatul mecanic.

„Profesorii ar trebui să adopte metode inovatoare care să motiveze elevii să învețe cu mai multă aplicabilitate și mai puțin formalism”, a declarat Valcev.

Supravegherea școlilor va fi orientată în principal către interacțiunea cu elevii, și nu doar către controlul documentației.

Oficialul a adăugat că „inspectorii trebuie să vadă cum școala interacționează cu copiii, nu doar dacă documentele sunt în ordine”.

Bulgaria nu este nici pe departe singura țară care interzice telefoanele mobile în școli, măsura fiind deja în vigoare în mai multe state europene.

De exemplu, în România, potrivit Statutului Elevului, elevilor le este interzis să folosească telefoanele mobile în timpul orelor, cu excepția situațiilor educative și doar cu permisiunea profesorului. Telefoanele elevilor care nu respectă această regulă vor fi confiscate și returnate la sfârșitul cursurilor. Regula nu se aplică dispozitivelor utilizate de elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), cărora li se permite folosirea acestora, scrie Euronews.

În Grecia, prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a anunțat că telefoanele vor fi interzise în școli, iar elevii vor trebui să le păstreze în ghiozdan pe durata orelor. Premierul a explicat că telefoanele afectează negativ procesul de învățare și pot distrage atenția elevilor. El a subliniat că sloganul din acest an este „Telefoanele mobile în ghiozdanul școlii” și că această măsură va avea doar efecte pozitive asupra învățării.

În Italia, ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a declarat luna trecută că telefoanele mobile vor fi interzise în toate sălile de clasă, aplicând această măsură elevilor din învățământul primar și secundar.

În Țările de Jos, începând din această săptămână, elevilor din învățământul primar le este interzis să aducă telefoane mobile în clasă, după ce aceeași interdicție fusese implementată în licee în luna ianuarie. Totuși, școlile au libertatea de a stabili modul de aplicare a regulii. În situații în care telefonul este necesar pentru desfășurarea lecției, de exemplu la orele de alfabetizare mediatică, poate fi permis. De asemenea, se vor face excepții pentru elevii care au nevoie de telefon din motive medicale sau din cauza unui handicap.

În Danemarca, prim-ministrul Mette Frederiksen susține restricționarea folosirii smartphone-urilor în școli. Mai multe instituții de învățământ din țară sprijină interdicția telefoanelor în timpul orelor, considerând că aceasta poate contribui la îmbunătățirea sănătății mintale și a relațiilor dintre elevi. La liceul Esbjerg, de exemplu, elevii trebuie să își depoziteze telefoanele într-un „seif pentru telefoane”.

Finlanda, recunoscută pentru standardele ridicate ale sistemului său educațional, a înregistrat o scădere semnificativă într-un clasament OCDE privind competențele la matematică, lectură și științe ale elevilor de 15 ani. În aprilie, autoritățile finlandeze au adoptat o lege care interzice elevilor cu vârste între 7 și 16 ani să folosească telefoane mobile în timpul orelor de curs.

Alte țări care au interzis telefoanele mobile în școli sunt Croația, Austria, Belgia sau Franța.