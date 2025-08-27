Rheinmetall a anunțat marți că va produce în Bulgaria proiectile de artilerie de 155 mm și praf de pușcă. Cele două fabrici vor fi realizate în parteneriat, prin joint venture, valoarea totală a investiției depășind un miliard de euro.

Germania și-a extins recent prezența în regiune, inclusiv în România, iar aceste proiecte confirmă direcția de dezvoltare. Compania își adaptează strategia pentru a răspunde cererii în creștere pe piața europeană de apărare.

În urma conflictului din Ucraina, statele europene accelerează modernizarea sistemelor de apărare. Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori care profită de aceste investiții și de contractele guvernamentale majore.

Grupul a dezvoltat parteneriate similare în mai multe țări și continuă să caute soluții pentru a-și crește capacitatea de producție. Potrivit Reuters, compania urmărește colaborări pe întreg continentul.

Fostul premier bulgar Boiko Borissov a confirmat luni că a discutat direct cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall. Întâlnirea a avut loc la sediul companiei din Duesseldorf, fiind prezentată ca un pas cheie în negocierea celor două fabrici.

Borissov a transmis detalii printr-o postare pe Facebook, subliniind importanța proiectului pentru industria națională.

Convorbirile au început în martie, când Borissov și Papperger au analizat posibilitatea unei producții comune. Acum, planurile vizează dezvoltarea unor linii de fabricație pentru praf de pușcă, încărcături și proiectile conform standardelor NATO.

„Conversațiile mele cu Rhinmetal au început în martie anul acesta, când l-am întâlnit pe CEO-ul Rhinmetal, Armin Paperger, în Adunarea Națională. La această primă întâlnire, am discutat despre posibilitățile producției comune de apărare. Rainmetal este un important producător de echipamente de apărare și muniție, nu doar în Europa, ci și în lume. Și Bulgaria are mulți ani de experiență și tradiții în producția de echipament militar. Europa și NATO au mare nevoie de a crește capacitatea de producție în industria de apărare. Apoi, la Sofia, am decis să lucrăm pentru crearea unei uzine comune pentru producția de praf de pușcă și explozivi/materiale în Bulgaria”, a scris Borissov.

Ambele părți par hotărâte să avanseze rapid, iar Bulgaria își consolidează astfel poziția pe harta producătorilor de apărare. Finalizarea acordurilor este estimată în următoarele trei săptămâni.

Rheinmetall nu își limitează investițiile la Bulgaria, ci construiește un portofoliu extins de parteneriate strategice. Grupul a anunțat colaborări cu companii precum Leonardo din Italia și Lockheed Martin din Statele Unite. Scopul este să asigure livrări constante pentru piețele principale, inclusiv Germania și Ucraina.

„Suntem încântaţi de încrederea pe care Bulgaria ne-a acordat-o şi vom fi un partener de încredere şi eficient pentru această ţară. Vom furniza mai multe detalii după semnarea contractelor”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Conform unui comunicat, Rheinmetall a pus bazele unei rețele extinse de producție în România, care include atât subsidiarele proprii, cât și parteneriate noi cu companii locale. Prin aceste inițiative, grupul german își consolidează prezența pe piața românească, devenind un furnizor și producător important pentru armata națională.

Compania dezvoltă soluții complete pentru fabricarea de vehicule blindate pentru infanterie, muniție și pulberi, dar și servicii moderne de instruire, menite să sprijine pe termen lung industria de apărare din țară. Această rețea reunește entități precum Rheinmetall Automecanica și alte activități locale ale grupului, fiind completată de un centru de excelență dedicat pregătirii și formării continue.

Un pilon central al planului de localizare îl reprezintă colaborarea cu companii românești cu experiență, printre care Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL și MarcTel-SIT. Aceste parteneriate au ca obiectiv susținerea proceselor de achiziție și asamblare pe plan intern și integrarea expertizei autohtone în fluxul de producție.

Proiectul are în vedere fabricarea în România a vehiculului de luptă pentru infanterie Lynx, activitate care se va desfășura la Rheinmetall Automecanica Mediaș. Accentul este pus pe formarea unui lanț de aprovizionare puternic, care să reducă dependența de resurse externe.

Rheinmetall Munitions Romania va produce muniție de calibru mediu pentru vehicule de luptă ale infanteriei și pentru sisteme de apărare aeriană. În paralel, Fabrica de Pulberi Explozive Victoria (Pirochim Victoria) va fabrica propulsoare, beneficiind de know-how-ul și tehnologia oferite de Rheinmetall pentru o fabrică specializată în propilenă. Unitățile locale de service vor asigura suport și întreținere pentru echipamentele militare, garantând disponibilitatea acestora în permanență.

Centrul de excelență al Rheinmetall din România va avea o importanță majoră în transferul de competențe către personalul român. Dotat cu simulatoare moderne și programe complexe de instruire, acesta va oferi pregătire practică și specializare tehnică pentru operarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor militare, cu un accent deosebit pe vehiculul Lynx.