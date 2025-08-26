Salariile militarilor diferă considerabil de la o țară la alta în Europa, fiind influențate de grad, vechime, funcție și contextul geopolitic. În timp ce unele state europene acordă remunerații modeste soldaților debutanți, altele, precum Ucraina și Rusia, oferă sume foarte mari pentru prezența pe frontul de luptă.

Salariul în Armata Română depinde de grad, vechime și funcție:

un subofițer debutant poate câștiga aproximativ 3.500-4.000 de lei net lunar;

un soldat profesionist poate câștiga între 3.543-4.642 de lei net lunar;

un soldat/gradat profesionist de aproximativ 5.082 de lei, inclusiv norma de echipare.

Salariul minim în Armata Națională a Republicii Moldova a fost majorat la 7.800 de lei de la 1 octombrie 2023.

(1 leu românesc = 0.2592 lei moldovenești, curs valutar BNR – 26 august 2025)

Salariul în armata ucraineană constă într-o remunerație de bază, care depinde de funcție și grad, dar și de remunerații suplimentare plătite pentru îndeplinirea sarcinilor în anumite teritorii sau în condiții de luptă. Salariul minim poate fi de 20.000 de grivne, în timp ce pentru serviciul pe front plățile ajung la 100.000-200.000 de grivne pe lună.

Remunerații suplimentare:

30 000 grivne: pentru îndeplinirea sarcinilor de luptă, dar nu pe front (de exemplu, unitățile logistice);

50 000 grivne: pentru îndeplinirea sarcinilor de comandă și de conducere a trupelor;

100 000 grive: pentru participarea directă la acțiuni de luptă pe linia frontului.

(1 leu românesc = 0.1048 grivne)

Salariile în armata maghiară depind de grad și vechime în serviciu. Există beneficii extrasalariale și alte opțiuni pentru soldații profesioniști și contractuali:

salarii inițiale (echipaj): aproximativ 290 000 forinți net;

sergent (gradul de subofițer): aproximativ 340 000 forinți net.

(1 leu românesc = 1.2738 forinți)

Cel mai mic salariu este de aproximativ 100.000 de dinari pentru gradele inferioare, în timp ce salariile specialiștilor pornesc de la 240.000 de dinari.

(1 leu românesc = 0.0431 dinari)

De la începutul anului 2025, salariul de bază minim în armata bulgară este de 2.300 de leva.

(1 leu românesc = 2.5847 leva)

Salariile în armata italiană variază semnificativ în funcție de grad și vechime în serviciu:

voluntar în serviciul inițial: aproximativ 1.170 de euro brut pe lună;

absolvent (de exemplu, caporal): începând de la aproximativ 1.400 de euro brut pe lună;

mareșal: aproximativ 1.873 de euro brut pe lună (cu +27 ani de serviciu);

sublocotenent: peste 2.600 de euro brut pe lună;

locotenent: aproximativ 3.081 de euro brut pe lună;

căpitan: aproximativ 3.315 de euro brut pe lună.

(1 leu românesc = 5.0552 euro)

Salariile în armata spaniolă variază semnificativ în funcție de grad, cu cifre care oscilează între aproximativ 1.300-1.400 de euro brut lunar pentru soldați și marinari și peste 50.000 de euro anual pentru generalii de divizie, incluzând salariul de bază și diferite suplimente:

Soldat/Marinar (Grupa C2): aproximativ 1.300-1.400 de euro brut pe lună;

Caporal Major (Grupa C1): Aproximativ 1.810 de euro brut pe lună;

Sergent (Grupa A2): Aproximativ 2.095 de euro brut pe lună;

Locotenent (Grupa A1): Aproximativ 2.800-3.500 de euro pe lună;

General de brigadă: Aproximativ 45.475 de euro brut pe an;

General de divizie: Aproximativ 50.274 de euro brut pe an.

(1 leu românesc = 5.0552 euro)

Salariile în armata portugheză variază semnificativ în funcție de grad și experiență:

În timpul instrucției de bază: aproximativ 665 de euro pentru un recrut (armată) sau 878,41 de euro pentru un pușcaș marin (marină).

Pentru soldați: salariile variază între 821,83 de euro și 2.015,82 de euro , în funcție de grad și experiență.

Pentru sergenți: remunerația poate varia de la un salariu de începere până la 6.558,53 de euro.

(1 leu românesc = 5.0552 euro)

În 2025, salariul unui militar francez variază considerabil în funcție de grad și eșalon:

un soldat începător poate câștiga aproximativ 1 200-1 500 de euro brut pe lună;

un ofițer începător poate primi între 1 700 -2 000 de euro brut.

(1 leu românesc = 5.0552 euro)

În 2025, s-a aplicat o creștere salarială de 4,5% pentru majoritatea salariilor din armata britanică, începând cu 1 aprilie 2025, salariile variind semnificativ în funcție de grad și rol, începând de la aproximativ 18.687 lire sterline pentru recruți, crescând la aproximativ 23.496 lire sterline pentru un soldat și ajungând la cifre de 137.088 lire sterline pentru un brigadier:

Soldați în instrucție: 18.687 lire sterline pe an;

Soldat: 23.496 lire sterline pe an;

Caporal: 30.769 lire sterline pe an;

Sergent: 40.058 lire sterline pe an;

Ofițeri în formare (Sandhurst): 31.305 lire sterline pe an;

Ofițeri după formare: 37.425 lire sterline pe an;

Brigadier: Până la 137.088 lire sterline pe an, în funcție de nivelul specific de salarizare din cadrul gradului.

(1 leu românesc = 5.8533 lire sterline)

În 2025, salariul lunar al unui soldat cu contract în armata rusă va fi de aproximativ 7.000 de ruble pentru un soldat obișnuit, iar pentru cei cu contract, salariul începe de la 195.000 de ruble pe lună și poate ajunge la sume mult mai mari, incluzând plăți suplimentare regionale și plăți pentru participarea la acțiuni de luptă. Suma exactă depinde de gradul militar, funcția, vechimea în serviciu și locul de serviciu.

(1 leu românesc = 0.0540 ruble)

Salariul în cadrul Bundeswehr în anul 2025 depinde de funcția pe care o ocupi, dar în cadrul serviciului militar voluntar vei primi în primele șapte luni aproximativ 1.550 de euro brut pe lună, plus eventuale indemnizații pentru muncă în străinătate, ceea ce, în cazul unui serviciu de 23 de luni, poate duce la plăți zilnice sau lunare, în funcție de activitatea specifică și gradul militar.

(1 leu românesc = 5.0552 euro)

Soldații în serviciul militar obligatoriu primesc o remunerație de bază de aproximativ 317,11 euro pe lună, plus o indemnizație lunară de 288,47 euro.

Soldații din unitățile de prezență ale cadrelor câștigă aproximativ 2.378 euro brut după terminarea instruirii.

Ofițerii profesioniști și subofițerii profesioniști primesc aproximativ 3.027,10 euro brut (plus indemnizația de concediu și de Crăciun) începând cu a 13-a lună de instruire.

Serviciul militar obligatoriu:

Remunerație de bază: aproximativ 317,11 euro;

Remunerație lunară: aproximativ 288,47 euro.

Ofițer profesionist (începând cu a 13-a lună de instruire/studii):

Remunerație lunară: aproximativ 3.027,10 euro brut;

În plus: indemnizație de concediu și de Crăciun.

Subofițer de carieră (începând cu a 13-a lună de formare):

Remunerație lunară: aproximativ 3.027,10 euro brut;

În plus: indemnizație de concediu și de Crăciun.

Soldat într-o unitate de cadru (după formare): Remunerație lunară: aproximativ 2.378 euro brut.

(1 leu românesc = 5.0552 euro)