În 2025, mai multe cantoane din Elveția au majorat salariile anuale ale cadrelor didactice cu peste 1.000 de franci, circa 1.060 de euro. Totuși, salariile cadrelor didactice variază semnificativ de la un canton la altul.

La grădiniță, cele mai mari salarii se înregistrează în Geneva și Zürich, unde educatorii câștigă aproape 100.000 de franci elvețieni pe an, cu circa 15.000 de franci mai mult decât în restul țării. La polul opus se află Graubünden, unde educatorii câștigă 62.920 de franci.

La nivel primar, în Geneva sunt cele mai mari salarii: 100.377 de franci. În schimb, în Grissons sunt cele mai mici salarii: 62.930 de franci.

Pentru învățământul secundar, în Geneva sunt cele mai mari salarii: 109.615 de franci. În schimb, în Obwald sunt cele mai mici salarii: 87.230 de franci.

La liceu, profesorii din Zug sunt cel mai bine plătiți: 123.657 de franci pe an. În schimb, profesorii din Appenzell Rhodes-Extérieures câștigă doar 97.673 de franci pe an.

În școlile profesionale, în Zürich sunt cele mai mari salarii: 112.645 de franci.

Salariul unui profesor din România în 2025 depinde de nivelul de experiență, gradul didactic și vechimea în muncă:

profesor debutant: În jur de 6.080 lei brut (pentru 1 an vechime);

profesor cu grad didactic II: În jur de 7.824 – 8.296 lei brut (pentru 15-20 ani vechime);

profesor cu grad didactic I: Aproximativ 9.623 lei brut (pentru 25+ ani vechime).

Salariul mediu al unui profesor în Republica Moldova variază între aproximativ 7.600-11.000 de lei, dar poate ajunge până la 20.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de experiență, orele predate și alte criterii, ajungând în unele cazuri la 30.000-39.000 de lei.

În 2025, salariul mediu al profesorilor din Ucraina este de aproximativ 13.000 de grivne, dar poate varia semnificativ în funcție de regiune, funcție și volumul de muncă. De la 1 ianuarie 2025, profesorii primesc o suplimentară de 1000 UAH (înainte de impozitare), iar de la 1 septembrie 2025, vor primi o suplimentară de 2000 UAH.

În 2025, salariul brut al profesorilor din Ungaria este cuprins între 653 100 HUF și 1 290 800 HUF, în funcție de gradul lor:

profesor gradul I: 653 100 – 1 290 800 HUF;

profesor gradul II: 660 400 – 1 375 600 HUF;

profesor master gradul: 716 900 – 1 654 400 HUF;

profesor cercetător gradul: 840 000 – 1 781 600 HUF.

De la 1 martie 2025, salariul brut minim al cadrelor didactice din Bulgaria este de 2 131 BGN.

Salariile profesorilor din Italia variază în funcție de nivelul clasei, vechimea în muncă și calificările educaționale, de obicei între 1.400-1.700 EUR net pe lună pentru noii angajați, ajungând la peste 2.000 EUR net pe lună pentru profesorii cu experiență.

În Spania, salariile profesorilor variază semnificativ în funcție de nivelul de învățământ (primar sau secundar), vechimea în muncă (perioade de trei ani) și, în special, de comunitatea autonomă în care lucrează. Un profesor de școală primară poate câștiga între 2.300-2.900 de euro brut pe lună poate începe predatul cu un salariu de bază de aproximativ 1.327 de euro pe lună, fără bonusuri, și poate crește până la 39.000 de euro brut pe an.

În Franța, salariul brut lunar al unui profesor variază în funcție de vechime și grad:

Începutul carierei (1-5 ani): Profesorii începători se pot aștepta la un salariu brut între 2.100 € și 2.500 €.

Mijlocul carierei (10-15 ani): Un profesor cu experiență va câștiga între 2.800 € și 3.500 € brut pe lună. Sfârșitul carierei (peste 25 de ani):

Pe măsură ce se apropie pensionarea, salariile pot ajunge la 3.800 € – 4.500 € brut pe lună.

În 2025/26, profesorii de limba engleză din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord vor beneficia de o creștere salarială de 4%, ceea ce va duce la un nou salariu minim de început de 32.916 lire sterline în afara Londrei și de 36.000-36.745 lire sterline în Londra.

Atenție! Salariile profesorilor din alte părți ale Regatului Unit, cum ar fi Scoția și Irlanda de Nord, au scale diferite și nu sunt acoperite de prima salarială pentru limba engleză din 2025/26.

Salariul minim de început: 32.916 lire sterline pentru profesorii din afara Londrei.

Salariul de început: 36.000-36.745 lire sterline, începând cu 2025, pentru profesorii din Londra.

Salariul mediu al profesorilor: peste 51.000 de lire sterline pentru anul universitar.

Salariile profesorilor din Germani variază mult în funcție de statul federal, tipul de școală și experiența profesională, dar sunt în medie în jur de 5.410 EUR brut pe lună (64.290 EUR anual) pentru profesorii clasificați în grupa salarială A13. La început, salariul brut lunar este de aproximativ 3.300 EUR, dar poate crește la peste 4.200 EUR după mai mult de 25 de ani de experiență profesională.

Factorii care influențează salariul:

Stat federal: Salariile variază considerabil între statele federale, deoarece sunt supuse grilelor salariale de stat.

Tipul de școală: Profesorii din școlile gimnaziale sunt adesea clasificați în grupe salariale superioare (de exemplu, A13) decât profesorii din școlile elementare, care sunt adesea A12, deși unele state federale plătesc și A13.

Experiență profesională: Salariul crește odată cu creșterea experienței profesionale. Deși salariul de început după absolvire este mic, acesta poate crește semnificativ după mulți ani de serviciu.

Angajare: Indiferent dacă un profesor este funcționar public sau angajat în baza unui contract colectiv de muncă, aceasta influențează structura salariilor.

Salariul anual brut al profesorilor din Austria depinde în mare măsură de tipul de școală, experiență și nivel, dar profesorul mediu se poate aștepta la un salariu anual între aproximativ 30.000-50.000 de euro, iar profesorii cu experiență câștigând semnificativ mai mult, până la peste 80.000 de euro: