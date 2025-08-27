Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a clarificat marți, la Antena 3 CNN, că informațiile potrivit cărora românii care își ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe în curțile proprii riscă amenzi de până la 100.000 de lei sunt false. Oficialul a precizat că scopul ministerului este, de fapt, să simplifice procedurile și să elimine obligativitatea autorizațiilor pentru astfel de construcții.

În privința amenzilor, Cseke a subliniat că acestea nu vor fi aplicate preventiv, ci doar în situația neplății unor taxe sau amenzi existente, ceea ce este un mecanism similar celui utilizat în alte țări occidentale.

„Nu devenim poliția garajelor de lemn. Ceea ce facem, nu ceea ce este în această știre, este de a impune mecanisme autorităților locale: posibilitatea de identificare și măsurare prin drone a construcțiilor construite ilegal. Astăzi, dacă o primărie constată, vede, pe o stradă că s-a ridicat o clădire, avem și o problemă cu inspectorul de la fața locului pentru că el nu poate să intre pe proprietatea cetățeanului, dacă cetățeanul nu îl lasă și tu nu ai mandat, el identifică de afară, e o altă discuție. Azi, în țările occidentale, aceste lucruri funcționează simplu, sunt drone care trebuie autorizate conform legislației românești. Autoritatea locală cu aceste drone identifică, nu intră pe proprietatea nimănui, identifică clădirea, sunt drone performante care și măsoară clădirea și pe baza acestor dovezi pentru care creăm temei legal, se deschide un rol fiscal pentru cetățeanul care și-a construit o casă nedeclarată și pentru care trebuie să plătească impozit cum plătesc toți ceilalți cetățeni”, a spus Cseke Attila.

În paralel, Cseke Attila a anunțat că ministerul pregătește simplificări legislative care să scutească de autorizație construcțiile precum garaje, terase, pergole sau bucătării de vară, pentru a reduce birocrația și a facilita dezvoltarea proprietăților private.

„Noi pe cadrul pe care sperăm să iasă facem niște simplificări – de exemplu, garaje, terase, pergole, bucătării de vară nu o să mai fie nevoie cu autorizație de construcție. Venim în paralel și cu niște simplificări ale legislației în așa fel încât să nu trebuiască să ceri autorizație pentru orice coteț”, a spus ministrul.

Ministrul face referire la știrea recentă care spunea că Guvernul a pus în dezbatere publică noi reglementări care vizează sancționarea construcțiilor realizate fără autorizație, ca parte a reformei primăriilor. Până recent, ridicarea de garaje, garduri, anexe sau grajduri era considerată o abatere minoră, iar sancțiunile aplicate erau simbolice.

Potrivit noilor propuneri, orice lucrare efectuată fără autorizație, indiferent de dimensiuni, ar putea fi amendată cu sume între 1.000 și 100.000 de lei. Diferența dintre minim și maxim oferă autorităților locale flexibilitatea de a evalua gravitatea încălcării, inclusiv în cazul clădirilor mai mari care nu dețin avizele necesare.

Dacă autorizația de construire există, dar prevederile ei nu sunt respectate, amenzile vor varia între 5.000 și 20.000 de lei, iar în cazul refuzului proprietarului de a permite accesul organelor de control pe teren este prevăzută o amendă fixă de 10.000 de lei.

Ulterior, s-a aflat că inspectorii vor folosi probe digitale pentru aplicarea sancțiunilor fiscale și disciplinare, iar structurile de urbanism și fiscalitate vor colabora pentru transmiterea automată a datelor despre autorizații și caracteristicile tehnice ale clădirilor.

Modificările vor fi corelate cu Legea nr. 50/1991, pentru a asigura transparență și evidență clară a tuturor construcțiilor, legale sau ilegale, consolidând controlul asupra impozitelor locale și reducând birocrația.