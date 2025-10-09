Ca regulă generală, orice lucrare de construcție sau demolare trebuie să fie realizată în baza unei autorizații eliberate de primăria locală competentă. Documentul este emis conform prevederilor Legii 50/1991 și reprezintă garanția că lucrările respectă normele de siguranță, urbanism și estetică impuse de autorități.

Există însă o serie de intervenții care pot fi executate fără autorizație, cu condiția să nu afecteze structura de rezistență sau aspectul arhitectural al clădirii. Aceste excepții au fost introduse pentru a simplifica procedurile administrative în cazul lucrărilor minore, care nu presupun modificări structurale sau estetice majore.

Astfel, proprietarii pot efectua anumite reparații și înlocuiri fără a fi nevoie să solicite aprobări suplimentare, atâta timp cât se respectă forma și materialele existente. Acest cadru legal oferă o mai mare flexibilitate pentru întreținerea locuințelor și a altor construcții, însă necesită o bună informare pentru a evita interpretările eronate.

Printre lucrările exceptate de la obligația obținerii autorizației de construire se numără reparațiile la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori și terase, cu condiția ca forma acestora să nu fie modificată.

De asemenea, sunt permise reparațiile sau înlocuirile de tâmplărie interioară, precum și înlocuirea tâmplăriei exterioare, dacă se păstrează dimensiunile și forma inițială, chiar și în cazul în care se schimbă materialul folosit.

În plus, se pot efectua lucrări la sobe de încălzit și coșuri de fum, precum și tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje sau finisaje interioare și exterioare, atâta timp cât nu se schimbă elementele de fațadă și culorile clădirii.

Tot în această categorie intră reparațiile la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare aflate în limitele proprietății, precum și montarea sistemelor individuale de încălzire sau climatizare.

Sunt permise și intervențiile de reabilitare energetică, cum ar fi lucrările la anvelopa clădirii sau la acoperiș, cu condiția să nu se schimbe sistemul constructiv – de exemplu, trecerea de la terasă la șarpantă.

De asemenea, întreținerea periodică a infrastructurii de transport și a instalațiilor aferente poate fi realizată fără autorizație, dacă nu se intervine asupra structurii de rezistență.

Legea prevede reguli specifice pentru construcțiile amplasate în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate, care nu sunt clasate ca monumente. În aceste cazuri, se pot executa fără autorizație lucrări de reparații și întreținere, cu condiția să nu fie afectat volumul sau forma clădirii și să nu se intervină asupra decorațiilor de fațadă.

Sunt admise, de exemplu, lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice, cu avizul autorității competente în domeniul patrimoniului cultural.

De asemenea, pot fi realizate reparații minore la finisajele exterioare, dacă se păstrează materialul, culoarea și textura inițiale, precum și lucrări de uniformizare a culorilor acolo unde aspectul a fost afectat de intervenții anterioare.

Tot fără autorizație se pot efectua reparații la tâmplăria exterioară, cu condiția păstrării materialului și a dimensiunilor, lucrări la pardoseli, instalații interioare sau sobe și coșuri de fum.

Reparațiile la împrejmuiri, acoperișuri, ziduri de sprijin, trotuare ori scări de acces sunt de asemenea permise, atâta timp cât nu se modifică forma și materialele existente.

Legea oferă și posibilitatea schimbării de destinație a unei construcții fără autorizație, cu condiția ca aceasta să nu implice lucrări de construire sau demolare pentru care ar fi necesară o aprobare.

De exemplu, transformarea unui spațiu comercial în birou sau a unei camere de locuit în atelier poate fi realizată fără formalități suplimentare, dacă nu se intervine asupra structurii clădirii și se respectă documentațiile de urbanism aprobate.

În aceeași categorie intră și lucrările de implementare a măsurilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor, inclusiv montarea instalațiilor specifice. Aceste intervenții pot fi făcute fără autorizație, în vederea obținerii ulterioare a autorizației de securitate la incendiu, obligatorie pentru anumite tipuri de clădiri.

De asemenea, se pot instala, modifica sau înlocui puncte de acces pe suport radio cu arie restrânsă, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070, atâta timp cât sunt respectate caracteristicile fizice și tehnice prevăzute de legislația europeană.

Fără autorizație pot fi amplasate tonete, pupitre sau structuri ușoare destinate comercializării de presă, cărți sau flori, dacă acestea sunt montate direct pe sol, fără fundație, și nu depășesc o suprafață de 12 metri pătrați. Este însă obligatoriu avizul de amplasare, iar construcțiile nu trebuie să blocheze trotuarele sau traficul pietonal.

Tot fără autorizație se pot monta echipamente automate de preluare a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanție-returnare, împreună cu containerul aferent, dacă acestea sunt amplasate direct pe sol și nu depășesc 25 de metri pătrați. Condițiile sunt similare: lipsa fundației, obținerea avizului de amplasare și absența racordurilor la utilități, cu excepția alimentării electrice.

În aceeași categorie intră lucrările geofizice de cercetare și prospecțiune pentru identificarea resurselor naturale, cum ar fi prospecțiunile seismice, gravimetrice, magnetometrice sau radiometrice, cu respectarea legislației de mediu. Acestea nu trebuie însă să presupună foraje sau alte lucrări de construcție propriu-zisă.

Un aspect important al legislației actualizate îl reprezintă prevederile referitoare la montarea sistemelor fotovoltaice și a panourilor solare. Proprietarii pot instala aceste echipamente pe clădiri, anexe gospodărești sau pe sol fără autorizație de construire, cu condiția notificării prealabile a autorităților locale.

Sistemele trebuie să fie susținute de structuri stabile, capabile să suporte greutatea panourilor și forțele generate de vânt sau zăpadă. De asemenea, montarea trebuie să respecte normele tehnice și de siguranță în vigoare. Această prevedere vine în sprijinul prosumatorilor, facilitând tranziția către surse regenerabile de energie fără proceduri birocratice suplimentare.

Totodată, legea permite executarea lucrărilor de branșamente aeriene în zonele unde acestea nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism, precum și a branșamentelor și racordurilor la infrastructura tehnico-edilitară existentă, pe domeniul public, cu acordul administratorului drumului.

Deși există numeroase excepții, orice lucrare de construire sau demolare efectuată fără autorizație, în afara situațiilor permise de lege, constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi de până la 100.000 de lei. În unele cazuri, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor sau chiar desființarea construcției.

Respectarea regulilor privind autorizarea lucrărilor de construcții este, așadar, esențială pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura conformitatea legală a investițiilor imobiliare. În 2025, cadrul legislativ oferă mai multă claritate și flexibilitate, dar și responsabilitate crescută pentru proprietarii și investitorii din domeniul construcțiilor.