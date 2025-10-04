Specialiștii în drept civil explică faptul că, în principiu, proprietarul apartamentului răspunde pentru elementele construite și montate pe spațiul aflat în proprietatea sa exclusivă. Aceasta înseamnă că dacă acoperișul balconului a fost pus ulterior de către proprietar, fără ca acesta să fie parte din structura inițială a blocului, răspunderea pentru daune revine în mod direct proprietarului. În astfel de situații, proprietarul trebuie să asigure întreținerea și siguranța construcțiilor suplimentare pentru a preveni accidente.

Firma care a executat lucrarea ar putea fi trasă la răspundere numai dacă se dovedește că montajul a fost defectuos sau că au fost folosite materiale necorespunzătoare. În aceste cazuri, proprietarul apartamentului poate solicita firmei despăgubiri sau poate fi implicată în procedura de regres, dacă se ajunge la despăgubirea proprietarului mașinii.

În schimb, dacă acoperișul balconului făcea parte din structura originală a blocului, discutăm despre parte comună a imobilului, iar responsabilitatea poate reveni asociației de proprietari. Aceasta se întâmplă deoarece părțile structurale ale blocului, inclusiv acoperișul, fundația și fațadele, sunt considerate elemente comune și trebuie întreținute de comun acord de toți proprietarii prin intermediul asociației.

Codul civil prevede clar răspunderea pentru prejudicii și deteriorări:

Art. 1357 alin. (1) Cod civil: „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.”

Art. 1376 Cod civil: „Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.”

Art. 1378 Cod civil: „Proprietarul unui edificiu sau al unei construcţii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie.”

Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari reglementează clar ce părți ale clădirii sunt considerate comune și care sunt responsabilitățile proprietarilor. Astfel, părțile comune includ fundația, structura de rezistență, acoperișul, fațadele, instalațiile comune. Totodată, proprietarii răspund pentru întreținerea și eventualele pagube produse prin folosirea sau modificarea părților aflate în proprietate exclusivă.

Prin urmare, dacă acoperișul balconului a fost adăugat ulterior de proprietar, răspunderea este personală. Dacă este parte din construcția inițială a blocului, răspunderea revine asociației de proprietari.

În asemenea cazuri, o expertiză tehnică este aproape întotdeauna necesară. Aceasta stabilește cauzele prăbușirii acoperișului, determină dacă lucrarea a fost executată corespunzător și identifică vinovatul. Rezultatul expertizei poate decide cine va suporta costurile reparațiilor și despăgubirile: proprietarul apartamentului, asociația de proprietari sau firma care a executat montajul.

Expertiza include verificarea structurii, a materialelor folosite, gradului de uzură și respectării normelor de construcție și siguranță. În funcție de concluziile tehnice, responsabilitatea poate fi împărțită între mai multe părți.

Asigurările joacă un rol important în protejarea părților implicate. Dacă mașina are poliță CASCO, proprietarul va fi despăgubit rapid, iar asiguratorul se va îndrepta ulterior împotriva persoanei responsabile pentru recuperarea sumelor plătite.

În cazul apartamentului, doar o asigurare facultativă cu clauză de răspundere civilă față de terți poate acoperi daunele provocate terților. Polița obligatorie a locuinței (PAD) nu acoperă astfel de incidente, fiind valabilă doar pentru dezastre naturale.

Pașii care trebuie urmați pentru recuperarea despăgubirilor:

Documentarea incidentului: fotografii, martori și, dacă este posibil, proces-verbal întocmit de poliție;

Sesizarea asiguratorului auto, dacă există poliță CASCO;

În lipsa CASCO, notificarea scrisă a proprietarului apartamentului și/sau a asociației de proprietari pentru cererea de despăgubiri;

Dacă negocierile amiabile nu duc la rezultat, deschiderea unei acțiuni civile cu solicitarea unei expertize tehnice pentru determinarea vinovăției și stabilirea cuantumului despăgubirilor.

Astfel, răspunderea pentru incidente de acest tip depinde de natura balconului și a acoperișului: dacă sunt parte comună, răspunderea revine asociației; dacă sunt modificări individuale, răspunderea revine proprietarului apartamentului.

Firma care a montat acoperișul poate fi trasă la răspundere doar dacă lucrarea a fost executată defectuos. În toate cazurile, expertiza tehnică și asigurările sunt esențiale pentru rezolvarea eficientă a litigiului și pentru recuperarea despăgubirilor.