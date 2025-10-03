Curțile și spațiile comune ale blocurilor pot deveni surse de conflict între locatari atunci când animalele de companie scapă nesupravegheate.

Câinii sau pisicile care aleargă libere prin curțile comune, pe alei sau pe scările blocului pot provoca accidente, speria copii sau deteriora proprietăți. În astfel de situații, proprietarii animalelor sunt direct răspunzători, iar neglijența lor poate avea consecințe financiare și legale semnificative.

Proprietarii de animale de companie trebuie să păstreze controlul asupra acestora și să nu le lase nesupravegheate, inclusiv în spațiile comune ale blocurilor sau curților. Legea impune, de asemenea, respectarea regulilor de conviețuire socială pentru a proteja atât vecinii, cât și animalele.

Specialiștii recomandă ca animalele să fie ținute în lesă, ham sau cuști portabile atunci când se află în spațiile comune și să fie supravegheate constant. Această măsură nu este doar de bun simț, ci o obligație legală care protejează atât proprietarii, cât și vecinii.

„Conform legislației (OUG 55/2002 privind câinii periculoși, Legea 205/2004 privind protecția animalelor, Legea 72/2002, Codul Civil) proprietarii de animale au obligația de a deține permanent controlul asupra animalelor, de a nu le lăsa nesupravegheate și de a respecta normele de conviețuire socială. ” a spus avocatul Cristian Popescu pentru Capital.ro

Asociațiile de proprietari au dreptul să stabilească reguli suplimentare pentru conviețuirea în blocuri. Acestea pot viza, de exemplu, accesul cu animale în lift sau în locurile de joacă, cu condiția să nu contravină legii.

„Regulamentele asociațiilor de proprietari pot impune reguli suplimentare, cum ar fi interzicerea accesului cu animale în lift, locuri de joacă etc., atât timp cât acestea nu contravin legii.” ne-a precizat avocatul Cristian Ion Popescu.

Din punct de vedere civil, proprietarul sau persoana care are animalul în grijă răspunde întotdeauna pentru prejudiciile provocate. Legea cere ca victima să dovedească existența unui prejudiciu cauzat de comportamentul anormal al animalului.

În jurisprudență există cazuri unde proprietarii au fost obligați să plătească daune pentru pagube materiale produse de animalele lor.

„Răspunderea civilă delictuală: întotdeauna proprietarul răspunde pentru prejudiciile cauzate de animale (art. 1375 Cod civil). Răspunderea delictuală a paznicului juridic poate fi antrenată pentru toate situațiile în care prejudiciul a fost cauzat de animal. În vederea antrenării răspunderii civile a paznicului juridic, victima trebuie să dovedească un prejudiciu cauzat de comportamentul anormal al animalului. Jurisprudență: Judecătoria Hârșova, în dosarul nr. 105/842/2007, a dispus în sensul că lăsarea pe domeniul public, fără supraveghere, a unui animal antrenează răspunderea civilă a paznicului pentru daunele produse privind avarierea unui autoturism.” ne-a explicat avocatul Popescu.

În cazurile grave, când animalele provoacă vătămări corporale sau există pericol social, poate interveni și răspunderea penală a proprietarului. Aceasta se aplică atunci când fapta este gravă și există vinovăție directă sau indirectă.

Avocatul Cristian Popescu subliniază că proprietarii rămân direct răspunzători pentru animalele lor, atât în spațiile comune ale blocurilor, cât și în spațiile publice. Aceștia pot fi obligați să plătească despăgubiri civile pentru prejudiciile provocate, pot primi sancțiuni contravenționale la sesizarea vecinilor sau a asociațiilor de proprietari și, în situațiile grave, pot răspunde penal dacă fapta cauzată de animal presupune vinovăția proprietarului.