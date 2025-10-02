Potrivit art. 1707 din Codul civil, vânzătorul este obligat să răspundă pentru defectele ascunse ale bunului vândut, atunci când acestea fac vehiculul impropriu utilizării sau îi diminuează substanțial valoarea. Defectele trebuie însă aduse la cunoștința vânzătorului de către cumpărător „într-un termen rezonabil”, conform art. 1709, altfel acesta riscă să piardă dreptul de a cere anularea contractului.

Avocatul Cristian Ion Popescu a explicat pentru Capital.ro faptul că vânzătorul răspunde pentru viciile ascunse, indiferent că este persoană fizică sau juridică.

„Viciile ascunse sunt reglementate de art. 1707 Cod civil, care stabilește obligația vânzătorului de a răspunde pentru ele. Aceste defecte fac bunul impropriu întrebuințării la care este destinat sau îi micșorează valoarea și nu pot fi descoperite la data contractării”, arată avocatul.

Pentru a-și valorifica drepturile, cumpărătorul trebuie să acționeze rapid. Legea obligă la notificarea vânzătorului într-un termen rezonabil, imediat după descoperirea problemei.

„Potrivit art. 1709 Cod civil, cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen rezonabil, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere rezoluțiunea vânzării”, mai precizează acesta pentru Capital.ro

În cazul dealerilor auto, pe lângă normele Codului civil, se aplică și garanțiile comerciale.

„Dacă vânzătorul este persoană juridică, pe lângă art. 1707 Cod civil se aplică și garanțiile comerciale ale contractului, care au prioritate față de dispozițiile generale”, explică avocatul.

Odată notificat, vânzătorul are mai multe obligații legale. Cumpărătorul poate cere eliminarea viciilor, reducerea prețului sau chiar înlocuirea bunului. Dacă problema este gravă, se poate ajunge la rezoluțiunea vânzării și restituirea banilor.

„Codul civil recunoaște dreptul la despăgubire: înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia, înlocuirea bunului cu unul de același fel, reducerea prețului sau rezoluțiunea vânzării”.

În plus, atunci când viciul a fost ascuns în mod intenționat, prin mijloace ilegale, fapta poate avea și consecințe penale.

„Caracterul ocult al viciului, dacă este intenționat și folosește mijloace ilegale de ascundere, poate atrage răspunderea penală pentru infracțiunea de înșelăciune”, subliniază avocatul.

Dacă soluția amiabilă eșuează, cumpărătorul poate deschide acțiune în instanță pentru una dintre măsurile prevăzute de lege și, eventual, pentru daune-interese.

„Procedura este în sensul realizării prin consensul părților, prin notificare scrisă. Dacă acest lucru nu se întâmplă, cumpărătorul poate depune acțiune de chemare în judecată”, explică acesta.

În cazul contractelor încheiate cu persoane juridice după 1 ianuarie 2022, cumpărătorul are și alternativa sesizării Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.