Donald Trump anunță că Israelul și Hamas vor semna tratatul de pace
Donald Trump a transmis că este mândru să anunțe că Israelul și Hamas au acceptat ambele prima fază a planului său de pace pentru Gaza.
„Mândru să anunţ că Israelul şi Hamas au acceptat amândouă prima fază a planului nostru de pace pentru Gaza”, a spus Donald Trump.
Acordul prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni până cel târziu luni, iar trupele israeliene se vor retrage din Fâșia Gaza până la o graniță deja stabilită. Liderii Hamas au precizat că s-a ajuns la un acord care creează perspective reale pentru încheierea războiului.
Etapele planului de pace și măsurile din următoarele zile
Joi, 9 octombrie
- Ora 12:00, ora Cairo – Ceremonia de semnare a acordului; încetarea focului intră în vigoare.
- Cabinetul de securitate al Israelului (ora 17:00) și guvernul (ora 18:00) se reunesc pentru a finaliza aprobarea.
- După aprobare, va începe o numărătoare inversă de 72 de ore pentru ca Hamas să elibereze toți ostaticii în viață „dintr-o singură mișcare”, fără ceremonii publice.
- În termen de 24 de ore, IDF se va retrage la „Linia Galbenă” convenită, lăsând Israelul să controleze aproximativ 53% din Gaza.
Vineri
- IDF finalizează redistribuirea la Linia Galbenă.
Sâmbătă – luni
- Se așteaptă eliberarea ostaticilor; Trump a sugerat că „toată lumea se va întoarce luni”.
- Trump va ajunge în Israel duminică și ar putea ține un discurs în Knesset.
- În paralel, Israelul va elibera aproximativ 1.950 de prizonieri palestinieni, dintre care 1.700 sunt locuitori din Gaza reținuți din 7 octombrie 2023 și 250 sunt palestinieni condamnați la închisoare pe viață.
Acordul exclude membrii Forței Nukhba a Hamas și comandanții de rang înalt, precum Marwan Barghouti.
Până luni, toți ostaticii în viață vor fi eliberați, forțele israeliene vor fi redislocate, iar prima fază a planului propus de Trump va fi complet implementată.
Acordul urmează să fie ratificat de Guvern
Benjamin Netanyahu își va convoca cabinetul de securitate, format dintr-un grup restrâns de miniștri care iau decizii privind apărarea, securitatea și politica externă, la ora locală 17:00 (aceeași oră și în România).
Anterior, televiziunea de stat egipteană Al-Qahera News a anunțat că acordul pentru aplicarea primei etape a planului Trump de încetare a focului între Israel și Hamas în Gaza a intrat în vigoare joi la prânz (09:00 GMT, 12:00 ora României).