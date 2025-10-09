Donald Trump a transmis că este mândru să anunțe că Israelul și Hamas au acceptat ambele prima fază a planului său de pace pentru Gaza.

„Mândru să anunţ că Israelul şi Hamas au acceptat amândouă prima fază a planului nostru de pace pentru Gaza”, a spus Donald Trump.

Acordul prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni până cel târziu luni, iar trupele israeliene se vor retrage din Fâșia Gaza până la o graniță deja stabilită. Liderii Hamas au precizat că s-a ajuns la un acord care creează perspective reale pentru încheierea războiului.

Joi, 9 octombrie

Ora 12:00, ora Cairo – Ceremonia de semnare a acordului; încetarea focului intră în vigoare.

Cabinetul de securitate al Israelului (ora 17:00) și guvernul (ora 18:00) se reunesc pentru a finaliza aprobarea.

După aprobare, va începe o numărătoare inversă de 72 de ore pentru ca Hamas să elibereze toți ostaticii în viață „dintr-o singură mișcare”, fără ceremonii publice.

pentru ca Hamas să elibereze toți ostaticii în viață „dintr-o singură mișcare”, fără ceremonii publice. În termen de 24 de ore, IDF se va retrage la „Linia Galbenă” convenită, lăsând Israelul să controleze aproximativ 53% din Gaza.

Vineri

IDF finalizează redistribuirea la Linia Galbenă.

Sâmbătă – luni

Se așteaptă eliberarea ostaticilor; Trump a sugerat că „toată lumea se va întoarce luni”.

Trump va ajunge în Israel duminică și ar putea ține un discurs în Knesset.

În paralel, Israelul va elibera aproximativ 1.950 de prizonieri palestinieni, dintre care 1.700 sunt locuitori din Gaza reținuți din 7 octombrie 2023 și 250 sunt palestinieni condamnați la închisoare pe viață.

Acordul exclude membrii Forței Nukhba a Hamas și comandanții de rang înalt, precum Marwan Barghouti.

Până luni, toți ostaticii în viață vor fi eliberați, forțele israeliene vor fi redislocate, iar prima fază a planului propus de Trump va fi complet implementată.

Benjamin Netanyahu își va convoca cabinetul de securitate, format dintr-un grup restrâns de miniștri care iau decizii privind apărarea, securitatea și politica externă, la ora locală 17:00 (aceeași oră și în România).

Anterior, televiziunea de stat egipteană Al-Qahera News a anunțat că acordul pentru aplicarea primei etape a planului Trump de încetare a focului între Israel și Hamas în Gaza a intrat în vigoare joi la prânz (09:00 GMT, 12:00 ora României).