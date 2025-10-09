Sindicaliștii de la ANAF, din cadrul Federației „Solidaritatea”, au trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan și Guvernului României. Ei spun că la ANAF mediul de lucru s-a stricat foarte mult și că abuzurile șefilor ar putea afecta serios bugetul țării.

Potrivit sindicaliștilor, șefii cer inspectorilor să încalce legea ca să dea amenzi mari și să strângă bani rapid, în special de la firmele din HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele). Federația recunoaște că statul trebuie să încaseze bani, dar atrage atenția că nu trebuie făcut acest lucru încălcând legea sau drepturile contribuabililor.

Sindicaliștii cer premierului să intervină urgent pentru ca la ANAF să se revină la un mediu de lucru normal, bazat pe respect și respectarea legii. În prezent, inspectorii sunt obligați să facă lucruri care nu le revin și care sunt ilegale, cum ar fi: să ia înregistrări de la camerele video ale firmelor, să verifice contractele de muncă (deși asta ține de ITM).

În plus, se reintroduce un indicator de performanță care urmărește doar cât de mulți bani strâng inspectorii și care favorizează abuzul. Liderul de sindicat spune că managementul ANAF este neprofesionist și că șefii încurajează astfel de abuzuri.

La ANAF se vrea reintroducerea unui indicator de performanță care a mai existat și înainte și care are ca scop să strângă cât mai mulți bani de la firmele controlate, chiar și când acestea nu au nereguli.

Liderul de sindicat spune că au luptat ani de zile să scape de acest indicator abuziv, dar acum se vrea revenirea lui. Inspectorii fiscali sunt obligați să facă pedepse exemplare și să colecteze bani de la firme, deși asta nu le revine, pentru că de colectare se ocupă alt serviciu.

El mai spune că nimeni nu poate fi obligat să încalce legea și să aducă ordinul de plată direct în buzunar. Presiunea la locul de muncă este extremă, iar angajații sunt amenințați constant cu concedierea.