Premierul Ilie Bolojan a afirmat că hotărârile recente ale Curţii Constituţionale deschid calea pentru implementarea a două reforme majore: restructurarea companiilor de stat și modernizarea sistemului de sănătate. El a subliniat necesitatea unui stat cinstit, care să gestioneze cu responsabilitate resursele publice.

Premierul recunoaște că schimbarea obiceiurilor greșite adânc înrădăcinate de-a lungul timpului nu este un proces simplu, dar subliniază că echipa sa depune zilnic eforturi constante pentru a corecta aceste derapaje.

„Deciziile de astăzi ale Curţii Constituţionale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat şi reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României şi-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme. Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităţilor autofinanţate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituţionalitate”, arată premierul pe Facebook.

Ilie Bolojan a explicat că cele trei legi menţionate oferă Guvernului posibilitatea de a reduce posturile inutile, de a plafona indemnizaţiile şi de a stabili indicatori de performanţă în companiile de stat, precum şi de a elimina salariile exagerate şi sinecurile din autorităţile publice autofinanţate, contribuind totodată la creşterea eficienţei în sistemul public de sănătate.

Şeful Guvernului a subliniat necesitatea existenţei unui stat responsabil, care să gestioneze cu seriozitate resursele publice şi să asigure servicii de calitate cetăţenilor în schimbul taxelor colectate.

