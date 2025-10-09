Nicușor Dan a promulgat joi legea care completează articolul 1181 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, introducând această nouă facilitate destinată sprijinirii părinților care îngrijesc copii cu dizabilități.

Conform actului normativ, salariații aflați în această situație beneficiază de opt zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile stabilite de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac cazurile în care natura sau felul activității desfășurate nu permite lucrul în astfel de condiții.

Legea extinde aceste prevederi și asupra salariaților care au în întreținere doi sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap, cu vârsta de până la 18 ani. Pentru fiecare copil aflat în această situație, părintele beneficiază suplimentar de câte două zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în plus față de cele opt zile prevăzute inițial.

De asemenea, actul normativ stabilește că, prin excepție de la dispozițiile alineatului (1), de aceste prevederi pot beneficia și salariații care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți cu vârsta de până la 18 ani.

Pentru a beneficia de această facilitate, cererea depusă de salariat trebuie însoțită, după caz, de certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului, emis conform prevederilor legale.

Totodată, șeful statului a semnat și un decret pentru „promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2024 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale (PL-x 89/26.02.2024)”.

„Nicușor Dan a semnat joi, 9 octombrie 2025, următoarele decrete:

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi 4 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 167/28.05.2025);

