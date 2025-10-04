Liderii politici israelieni au decis oprirea campaniei de cucerire a orașului Gaza, potrivit Radiodifuziunii Armatei și postului public de televiziune Kan. Decizia a venit în urma presiunilor exercitate de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze atacurile și să se concentreze pe obținerea eliberării ostaticilor deținuți de Hamas.

Informațiile, publicate sâmbătă de „Times of Israel”, indică o schimbare majoră în strategia guvernului israelian, care până recent respinsese orice încetare a focului fără o victorie militară completă.

Conform Radiodifuziunii Armatei, ordinul transmis forțelor israeliene prevede reducerea operațiunilor militare la un nivel „minim”, limitând acțiunile trupelor de la sol la misiuni strict defensive.

Sursa a precizat că decizia a fost luată după o serie de discuții nocturne între oficiali israelieni și americani, care au analizat implicațiile diplomatice ale continuării ofensivei.

Egiptul va găzdui duminică negocieri menite să ducă la încetarea conflictului din Fâșia Gaza. Reprezentanți ai Israelului, Statelor Unite și ai grupării Hamas vor participa la reuniunea de la Cairo, în încercarea de a finaliza un acord de încetare a focului.

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, va fi prezent alături de negociatori israelieni și arabi, conform The Jerusalem Post.

Potrivit publicației saudite Al Arabiya, delegația Hamas ar urma să sosească sâmbătă seara, pentru ca discuțiile să înceapă în dimineața următoare. Surse diplomatice au declarat că timpul pentru obținerea unui acord este extrem de limitat, iar ritmul negocierilor s-a accelerat în ultimele ore.

Postul de televiziune Kan a relatat că Israelul se pregătește să trimită delegația sa în Egipt în decurs de o zi, iar Channel 12 a precizat că discuțiile ar putea debuta oficial duminică.

Planul de pace în 20 de puncte propus de președintele Donald Trump a fost primit cu reacții mixte la nivel internațional, după ce Hamas a anunțat că îl acceptă parțial. Gruparea palestiniană a transmis vineri seară că este dispusă să elibereze toți ostaticii israelieni din Gaza și să transfere controlul asupra enclavei altor entități palestiniene, însă a subliniat că unele elemente ale propunerii necesită negocieri suplimentare, conform Al Jazeera.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a anunțat că armata se pregătește pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump, care vizează eliberarea tuturor ostaticilor. În același timp, oficialii israelieni au precizat că vor continua cooperarea cu administrația americană pentru a pune capăt războiului, dar în conformitate cu principiile stabilite de Israel, lăsând de înțeles că nu vor accepta modificări semnificative ale planului.

Qatarul, un actor-cheie în procesul de mediere, a salutat reacția Hamas, apreciind acordul ca pe un pas pozitiv către punerea în aplicare a planului american. Autoritățile de la Doha au subliniat disponibilitatea grupării de a elibera ostaticii și au anunțat că vor sprijini orice efort diplomatic care duce la încetarea focului.

Egiptul a adoptat o poziție similară, exprimându-și speranța că procesul de pace va cunoaște o „evoluție pozitivă”. Guvernul de la Cairo a precizat că intenționează să colaboreze strâns cu statele arabe, SUA și țările europene pentru atingerea unui armistițiu permanent și pentru pregătirea reconstrucției Fâșiei Gaza.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis omologului său american, într-o convorbire telefonică, că Ankara salută eforturile pentru pace, dar consideră că succesul acestora depinde de oprirea imediată a atacurilor israeliene.

Premierul britanic, Keir Starmer, a descris acordul Hamas față de planul Trump drept un progres semnificativ spre încetarea ostilităților. El a subliniat că acest pas „ne apropie de pace mai mult ca niciodată” și a cerut tuturor părților implicate să pună în aplicare planul fără întârziere.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că eliberarea ostaticilor și încetarea focului sunt „acum aproape”, cerând implementarea rapidă a acordului. Liderul francez a afirmat că Franța își va continua eforturile în cadrul ONU, alături de Statele Unite, Israel și Palestina, pentru a asigura o tranziție pașnică.

„Eliberarea tuturor ostaticilor și încetarea focului în Gaza sunt acum aproape! Angajamentul Hamas trebuie urmat fără întârziere de măsuri concrete. Avem acum ocazia să avansăm decisiv către pace. Franța își va îndeplini pe deplin rolul, continuând eforturile în cadrul Organizației Națiunilor Unite, alături de Statele Unite, israelieni, palestinieni și toți partenerii săi internaționali. Mulțumesc președintelui Trump și echipei sale pentru eforturile depuse în vederea obținerii păcii”, a precizat Macron.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a transmis că Germania susține pe deplin apelul președintelui Trump către ambele părți, considerând că această etapă oferă cea mai bună șansă pentru pace din ultimii doi ani. Acesta a cerut eliberarea imediată a ostaticilor, dezarmarea Hamas și oprirea luptelor.

„Eliberarea ostaticilor și pacea pentru Gaza sunt aproape. Și Hamas a acceptat acum, în principiu, planul de pace al președintelui Trump. Germania susține pe deplin apelul președintelui Donald Trump, adresat ambelor părți. Ostaticii trebuie eliberați. Hamas trebuie să se dezarmeze. Luptele trebuie să înceteze imediat. Toate acestea trebuie să se întâmple foarte repede. După aproape doi ani, aceasta este cea mai bună șansă pentru pace. Germania va continua să se implice”, a declarat șeful Guvernului federal de la Berlin.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a salutat reacția Hamas și a subliniat importanța unui angajament imediat față de un armistițiu complet.

El a cerut eliberarea tuturor ostaticilor și prizonierilor, furnizarea urgentă de ajutor umanitar prin intermediul organizațiilor ONU și începerea procesului de reconstrucție, subliniind că prioritatea absolută este prevenirea strămutării populației și a oricărei tentative de anexare.